Celular à prova d'água: confira os melhores modelos de 2023

O Galaxy S23 Ultra apresenta o processador Snapdragon 8 Gen 2, que junto dos 12GB de RAM, garante um desempenho impecável, longe de travamentos.

O smartphone Samsung tem um conjunto de câmeras potente, com destaque para o sensor principal de 200MP. Os demais são um grande-angular de 12 MP, e dois teleobjetivos de 10MP, cada. Já a câmera frontal conta com 12MP.

O melhor celular à prova d'água da Samsung é ainda ótimo para jogos, contando com recursos, como Ray Trancing. Ele equilibra luz e sombras, para a melhor imagem possível. Por fim a sua bateria tem 5000 mAh de potência, para mais de um dia de uso.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Os outros celulares da Apple de última geração, também merecem uma posição de destaque na lista do melhor celular à prova d'água. Os iPhones 14 e 14 Plus contam com o processador A15 Bionic, o mesmo usado na geração anterior.

Seu bateria é um grande diferencial, chegando a uma autonomia de até 20 horas no iPhone 14 e 26 horas no iPhone 14 Plus. Sua certificação contra água e poeira, assim como a dos modelos mais avançados é a IP68.

Graça a maior abertura do seu sensor, as fotos em locais com baixa iluminação foram aprimoradas. Por fim, a sua tela é uma Super Retina XDR com tecnologia OLED, para ótimas imagens.

Por que o iPhone 14 e 14 Plus são bons celulares à prova d’água?

Linha mais moderna da Apple

Constuído em material Alumínio Aeroespacial

Processador Apple A15 Bionic

Melhoria nas fotos tiradas com pouca luz