Black Friday 2023: Galaxy S20 vs Galaxy S20 FE comparamos os celulares Samsung

Tanto o Galaxy S20 quanto o Galaxy S20 FE são bons smartphones, mas apresentam bastante diferenças. Enquanto um ganha pontos pela resolução de tela, outro pode ter um armazenamento mais robusto. Confira como é cada um e qual pode ser a melhor opção para você.

Ficha técnica: Galaxy S20

Tela - 6,2 polegadas

Resolução de tela - Quad HD+ (3200 x 1440 pixels)

Processador - Exynos 990, octa-core de até 2,73 GHz

Memória RAM- 8 GB

Armazenamento - 128 GB

Cartão de memória - microSD de até 1 TB

Câmera traseira tripla - 64, 12 e 12 MP

Câmera frontal - 10 MP

Bateria - 4.000 mAh

Sistema operacional - Android com atualização disponível

Dimensões e peso - 151,7 x 69,1 x 7,9 mm; 163 gramas

Cores - cinza, azul e rosa

Ficha técnica: Galaxy S20 FE

Tela - 6,5 polegadas

Resolução da tela - Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela - Super AMOLED

Câmera traseira tripla - 12, 12 e 8 MP

Câmera frontal - 32 MP

Sistema operacional - Android com atualização disponível

Processador - Snapdragon 865 ou Exynos 990 (octa-core de até 2,7 GHz)

Memória RAM - 6 GB ou 8 GB

Armazenamento (memória interna) - 128GB ou 256 GB

Cartão de memória - sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria - 4.500 mAh

Telefonia - Dual SIM híbrido (nano SIM)

Dimensões e peso - 159,8 x 74.5 x 8,4 mm; 190 g

Cores - vermelho, lavanda, laranja, menta, naval e branco

O que significa FE no Samsung?

A sigla "FE" na Samsung representa "Fan Edition" (Edição para Fãs, em tradução livre). Essa é uma série de smartphones que a sul-coreana desenvolveu com base no feedback dos consumidores.

O objetivo é disponibilizar um smartphone com recursos premium a um preço mais acessível. O primeiro modelo "Fan Edition (FE)" foi lançado na linha S20 em 2021, e a estratégia se mantém com o Galaxy S21 FE. Portanto, os modelos FE incorporam várias características que os usuários apreciam da linha S em um único dispositivo.

Galaxy S20 x S20 FE: diferenças consideráveis em acabamento

O S20, comparado a outros modelos da mesma linha, apresenta um perfil mais compacto e uma construção mais leve. As opções de cores disponíveis são idênticas às da variante Plus. A tela do S20 é curvada, porém, a curvatura nas bordas é mais discreta.

O acabamento é o mesmo de metal nas laterais e vidro na traseira com proteção Gorilla Glass 6, uma tecnologia de vidro desenvolvida pela Corning Inc. Ele foi projetado com a finalidade de ser fino, leve e ser mais resistente a danos e arranhões.

A tecnologia sustenta até 15 quedas consecutivas em superfícies duras, prometendo até o dobro de resistência, segundo testes nos laboratórios da Corning. de até 1,6 metro.

Já o S20 FE é oferecido em uma ampla gama de tons com acabamento fosco. Quanto à resistência, é equipado com o Gorilla Glass 3, resistente a danos e riscos. A terceira geração da tecnologia introduziu o Native Damage Resistance (Resistência Nativa contra Danos, em tradução livre), ou NDR, responsável pela proteção contra arranhões.

A estrutura é construída em alumínio, porém, a parte traseira é revestida com um acabamento de plástico fosco. Isso assegura maior durabilidade em caso de quedas.

Além disso, o S20 FE não conta com a tela curvada e o design de vidro do S20, tornando-o assim mais acessível em termos de preço.

Galaxy S20 vs S20 FE: ambos contam com proteção contra água

Tanto o Galaxy S20 quanto o S20 FE possuem proteção contra água, ambos com a classificação IP68123, que é uma medida para resistência à poeira e à água. Isso significa que eles podem ser submersos em água doce a uma profundidade de até 1,5 metro por até 30 minutos.

A principal diferença entre os dois modelos em relação à proteção contra água é o material. O Galaxy S20 é construído com uma estrutura de alumínio e vidro com proteção Gorilla Glass 6, enquanto o Galaxy S20 FE é construído em plástico. Isso pode afetar a forma como cada modelo resiste a impactos e quedas.

Galaxy S20 x S20 FE: o que muda nas telas dos celulares?

O S20 possui uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,2 polegadas com uma resolução de 1440 x 3200 pixels. Tem suporte a HDR, além de proporcionar fluidez e suavidade na navegação do aparelho graças à taxa de atualização de até 120 Hz.

O S20 FE também possui a mesma taxa de atualização, boa para para jogar ou assistir a vídeos que requerem altas taxas de quadros. Ela não vem ativada por padrão e só pode ser escolhida se você reduzir a resolução para FullHD+.

O S20 FE tem uma tela de 6,5 polegadas com uma resolução de 2400x1080 pixels. O painel Super AMOLED proporciona cores vívidas e pretos profundos.

Galaxy S20 vs S20 FE: sistema operacional

Os dois modelos vêm com o Android 10, mas a Samsung oferece atualizações regularmente. Ambos os dispositivos usam a interface do usuário One UI da Samsung, que é uma sobreposição personalizada para o Android.

Galaxy S20 vs S20 FE: câmeras

O Samsung Galaxy S20 tem câmera traseira tripla, com um sensor principal de 64 MP. Possui uma lente ultra-wide de 12 MP e outra de telefoto de 64 MP, que mostra os objetos distantes que parecem mais próximos da câmera. A frontal é de 10 MP.

Também tem recursos como o modo Single Take, que permite criar clipes de fotos dos seus momentos, e o recurso de space zoom avançado para capturar uma cena a vários metros de distância. Com tecnologia de câmera noturna, também proporciona fotos melhores com pouca luz, para fotografar em ambientes externos à noite.

O S20 FE também possui câmera traseira tripla, o que diferencia é a quantidade de megapixels. Tem uma lente principal de 12 MP, ultra-wide de 12 MP e telefoto de 8 MP. Já a frontal oferece resolução de 32 MP e recursos como modo retrato e gravação em 4K.

Galaxy S20 vs S20 FE: Diferença em gravação de vídeos

A principal diferença entre o S20 e o S20 FE está na qualidade da imagem e de frames por segundo. Enquanto o primeiro filma até 8K com 24 fps, o segundo pode filmar em 4K em 60 fps.

Os frames por segundo estão ligados a fluidez do movimento capturado. No caso dos 24 fps, é a configuração padrão para filmes e muitos programas de televisão, proporcionando um visual ligeiramente granulado que muitos associam ao "aspecto cinematográfico". No entanto, devido à menor quantidade de quadros por segundo, o movimento pode parecer um tanto "travado" em comparação com taxas de quadros mais elevadas.

Já o 60 fps oferece uma experiência de movimento mais suave e é empregado em alguns jogos e em TVs de alta definição de última geração. Vídeos gravados a 60 fps podem ser posteriormente ajustados para 24 fps ou 30 fps durante a pós-produção, criando um efeito de câmera lenta suave.

Galaxy S20 x S20 FE: bateria

A bateria do S20 tem uma capacidade de 4000mAh. O celular também é compatível com recarga rápida, inclusive sem fios, e pode compartilhar energia com outros aparelhos com a função Wireless PowerShare.

Por outro lado, o Samsung Galaxy S20 FE possui uma bateria de 4500mAh. Isso significa que o S20 FE tem uma bateria ligeiramente maior do que o S20, o que pode resultar em uma maior duração da bateria. No entanto, os recursos do aparelho consomem muita carga e podem afetar a autonomia.

Galaxy S20 vs S20 FE: desempenho

O S20 é equipado com um processador Octa-core de 2.73GHz que permite executar jogos e aplicativos pesados. Ele vem com 8GB de RAM e 128GB de memória interna.

Já o S20 FE também tem um processador Octa-core, mas a velocidade pode variar dependendo do modelo. O S20 F é equipado com 6GB de RAM e 128GB de memória interna.

Como saber se o Galaxy S20 FE é Exynos ou Snapdragon?

Para identificar se o Galaxy S20 FE é Exynos ou Snapdragon, você precisa observar a letra que vem após o código do celular. Se for a letra F, o S20 FE traz o processador Exynos; se for a letra G, ele tem Snapdragon. Portanto, sempre observe a letra que vem logo após o G780.

Os processadores Exynos são fabricados pela Samsung, enquanto os processadores Snapdragon são produzidos pela Qualcomm. Uma diferença evidente entre esses dois tipos de processadores é o número de núcleos: os Exynos têm oito, enquanto os Snapdragon contam com quatro núcleos.

A Samsung utiliza a arquitetura big.LITTLE da ARM, que combina quatro núcleos "maiores" para tarefas mais intensivas e quatro núcleos "menores" para funções mais leves.

Modelos da linha S21 podem ser uma boa alternativa

O modelo posterior ao S20 é equipado com um processador Exynos 2100 octa-core, que atinge até 2,9 GHz. Já no design, possui uma traseira de policarbonato com proteção Gorilla Glass Victus, versão mais recente do vidro resistente que oferece uma melhoria significativa tanto na resistência a quedas quanto a arranhões.

Mantém o meso tamanho de tela que o S20 FE, com 6,5 polegadas e resolução de 2400x1080 pixels. O S21 FE é habilitado para 5G e conta com um processador Exynos 2100.