Ex-CEO do X, de Musk, troca rede social por startup de remédios para emagrecer

A executiva Linda Yaccarino foi anunciada nesta terça-feira, 6, como a nova CEO da EMed, startup americana de telemedicina focada em tratamentos com medicamentos para emagrecimento, como Ozempic e Wegovy.

A nomeação ocorre pouco mais de um mês após sua saída do X, antigo Twitter, onde ocupava o cargo de CEO sob a liderança do bilionário Elon Musk.

A mudança representa uma guinada na trajetória de Yaccarino, que fez carreira no setor de publicidade; primeiro como chefe de vendas da NBCUniversal e, mais recentemente, como aposta de Musk para restaurar a confiança de anunciantes na rede social.

Na prática, porém, sua atuação no X era limitada, já que as decisões estratégicas continuavam concentradas nas mãos de Musk.

Na EMed, Yaccarino deve, enfim, ter a oportunidade de exercer uma liderança plena, sem a sombra de Musk. “Ela finalmente será uma CEO de verdade, o que Elon não permitiu que fosse. É uma chance de reabilitar sua reputação”, afirmou Lou Paskalis, veterano do setor publicitário, ao Business Insider.

Aposta no setor de saúde

Para a empresa de saúde digital, a contratação é estratégica: além de aumentar a visibilidade da marca, a executiva traz conexões valiosas com líderes corporativos e formuladores de políticas públicas.

Em comunicado, a EMed descreveu sua nova CEO como uma "líder prática e visionária", capaz de firmar parcerias e atuar em mercados regulados e competitivos.

Yaccarino, por sua vez, disse ver na nova função a chance de “combinar tecnologia, estilo de vida e dados de maneira inédita”, com impacto direto nos consumidores por meio de canais digitais.

Sua passagem pelo X foi marcada por tensões com grandes anunciantes, como Nestlé, Colgate e Shell.Os episódios mancharam sua imagem no setor publicitário, o que poderia pesar contra uma eventual volta ao comando de empresas de mídia

Agora, ao apostar em um setor em expansão, como o da saúde digital, Yaccarino busca se reposicionar longe da volatilidade das big techs.