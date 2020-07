Ex-CEO da Google quer criar uma universidade focada em tecnologia

Eric Schmidt quer criar uma universidade para treinar a próxima geração de profissionais de tecnologia dos Estados Unidos. De acordo com o One Zero’s Dave Gershgorn, o ex-CEO do Google e da Alphabet, já começou a tirar do papel seus planos para a Digital Service Academy, focada em cursos que explorem aulas de programação e desenvolvimento de sistemas.

A iniciativa se dá ao lado de Robert Orton Work, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos durante parte dos mandatos de Barack Obama e Donald Trump e considerado um especialista em assuntos estratégicos de e políticas de defesa. Schmidt, por sua vez, foi CEO do Google entre 2001 e 2011 e controlou a Alphabet até 2017.

A nova universidade ofertaria cursos que explorariam temas como segurança digital e inteligência artificial e competiria contra instituições de ensino já consagradas no universo acadêmico, como a Universidade Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Diferentemente dessas e de outras universidades que servem de berço para algumas das mentes mais brilhantes do Vale do Silício, a ideia da Digital Service Academy é seguir em outra direção. Os planos envolvem a criação de uma terceira via, mais direcionada para formar trabalhadores que atuem com mais proximidade com o governo americano.

Neste sentido, a nova universidade já recebeu o apoio da Comissão de Segurança Nacional em Inteligência Artificial (NSCAI, na sigla em inglês). A agência foi criada ainda em 2018 para ajudar os Estados Unidos a priorizarem avanços na área de inteligência artificial em resposta aos movimentos da China nesta direção.

Ainda não há uma previsão de quando o projeto será concluído.