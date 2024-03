Ex-CEO da Activision Blizzard está interessado em comprar o TikTok, diz jornal

O ex-CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, está interessado em comprar o TikTok, segundo o jornal Wall Street Journal. A oportunidade surge conforme um novo projeto de lei nos Estados Unidos ameaça banir o aplicativo ou forçar sua venda.

Segundo o WSJ, Kotick mencionou a ideia de se associar a uma compra desse tipo ao CEO da OpenAI, Sam Altman, e a outros presentes em um jantar na semana passada, e trouxe o assunto ao Presidente Executivo da ByteDance, Zhang Yiming. Se o TikTok for vendido, observa o WSJ, provavelmente seria por centenas de bilhões de dólares.

Kotick liderou a Activision por mais de 30 anos, mas não saiu da empresa em boa situação. Em um processo movido em 2021, a empresa foi acusada de promover assédio sexual e discriminação de gênero sob sua liderança.

Pouco depois, o Wall Street Journal informou que Kotick estava ciente de alegações de má conduta e agressão ao longo dos anos e não divulgou adequadamente algumas delas ao conselho da empresa. Ele também foi acusado de assédio, observou o site The Verge na época. A Activision Blizzard chamou a reportagem de "enganosa".

Após a divulgação das informações, os funcionários da Activision Blizzard fizeram uma paralisação e exigiram a renúncia de Kotick, mas isso não aconteceu. Kotick permaneceu como chefe da Activision Blizzard até a conclusão da aquisição pela Microsoft em 2023.

O suposto interesse de Kotick no TikTok surge em um momento tumultuado para a plataforma imensamente popular, depois que os legisladores norte-americanos introduziram o "Ato de Proteção dos Americanos contra Aplicativos Controlados por Adversários Estrangeiros" na semana passada, que o presidente Biden disse que assinaria, se for aprovado.

Sob o projeto de lei, que vai para o plenário da Câmara na quarta-feira para votação, a empresa mãe do TikTok, baseada na China, ByteDance, teria que vender o aplicativo dentro de seis meses. Caso contrário, será banido das lojas de aplicativos dos EUA.

O TikTok vem tentando fazer com que seus milhões de usuários nos EUA se unam em apoio ao aplicativo diante do repentino impulso do projeto de lei, e enviou notificações push na semana passada pedindo aos usuários que contatassem seus representantes no Congresso.

Após a votação na Câmara, onde espera-se que seja aprovado depois de passar pelo Comitê de Energia e Comércio com votação unânime na semana passada, o projeto de lei seguiria para o Senado.

Enquanto as preocupações dos legisladores em relação ao TikTok giram em torno de temores sobre privacidade de dados e sua conexão com a China, o WSJ observa que envolver Altman em sua compra poderia abrir a possibilidade de o aplicativo ser usado pela OpenAI para treinar seus modelos de IA.