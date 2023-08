Evolução tecnológica: um olhar para os últimos 50 anos

Nos últimos 50 anos, a humanidade testemunhou uma transformação tecnológica de proporções épicas.

Começando na década de 1970 até os dias atuais, inovações nas mais diversas áreas têm mudado a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Esses avanços tecnológicos e seus impactos nas vidas das pessoas comuns estão desenhando um novo e interessante mundo para explorarmos.

A bem da verdade, revolução digital começou com o surgimento dos computadores pessoais (PCs) na década de 1970. Modelos como o Altair 8800 e o Apple I são considerados os precursores de uma mudança fundamental na sociedade.

Antes, tais tecnologias eram restritas a cientistas e pesquisadores, a partir daí a computação tornou-se “acessível” a todos, possibilitando a realização de tarefas complexas, como processamento de texto e cálculos, com uma interface “amigável”.

Enquanto os computadores revolucionavam o processamento de dados, as telecomunicações também passavam por transformações significativas. Na década de 1970, os primeiros telefones móveis foram desenvolvidos. No entanto, eram dispositivos volumosos e caros, não disponíveis a todos e para todas as situações.

Na década de 1980, a comunicação móvel começou a se popularizar. A evolução dos telefones celulares permitiu que as pessoas se comunicassem em movimento, transformando a maneira como nos conectamos uns com os outros.

A década de 1990 marcou a transição para a era dos celulares mais compactos e acessíveis, preparando o terreno para a explosão da comunicação móvel no novo milênio.

A mesma década de 1980 trouxe a real popularização dos PCs com o lançamento do IBM PC em 1981. O mercado de software cresceu exponencialmente, e a computação tornou-se uma ferramenta indispensável em empresas e residências.

A internet também deu seus primeiros passos, com a criação da ARPANET, pavimentando o caminho para a era digital.

Bem-vindo à era da internet e das redes sociais

A World Wide Web foi criada na década de 1990, transformando a internet em uma plataforma global. Acesso a informações e recursos antes inimagináveis tornou-se possível, provocando uma mudança na forma como estudamos, trabalhamos e nos entretemos.

A internet trouxe uma revolução na disseminação de conhecimento, possibilitando o aprendizado online e o compartilhamento de ideias em escala global.

Mesmo tendo seu estudo começado na década de 50, a Inteligência Artificial (IA) acelera seu desenvolvimento na década de 90, emergindo como uma força transformadora.

Como a aplicação da IA é vasta, desde sistemas especialistas que auxiliam em diagnósticos médicos até assistentes virtuais inteligentes que residem em nossos smartphones e casas, foi possível observar saltos tecnológicos nunca vistos na história, avanços esses que continuam acontecendo.

Com a chegada das redes sociais, nos anos 2000, a comunicação online revolucionou, movimento já experimentado nos anos 90 com o Orkut e mensageiros como ICQ, MSN Messeger, MIRC etc.

Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram permitiram, ainda melhor, que as pessoas se conectassem com amigos e familiares em todo o mundo. Essas redes se tornaram espaços para compartilhar experiências, expressar ideias e até mesmo influenciar a opinião pública.

Junto a tudo isso, a Internet das Coisas (IoT) também se destaca como um pilar da evolução tecnológica. Dispositivos conectados, como smartwatches e eletrodomésticos inteligentes, tornaram-se comuns, proporcionando maior conveniência e personalização às pessoas em suas casas e rotinas diárias.

É inegável que os avanços tecnológicos trouxeram melhorias significativas em diversas áreas, por vezes menos percebidas. Na saúde, a telemedicina ganhou espaço, possibilitando consultas remotas com profissionais de saúde e ampliando o acesso a cuidados médicos.

Cirurgias podem ser realizadas por robôs operados por médicos a continentes de distância. Chips com IA podem ser implantados nos cérebros de pacientes para ajudar a controlar os efeitos do Parkinson, reverter paralisias etc. Marca-passos se tornam inteligentes, permitindo a mudança da velocidade do batimento cardíaco em caso de percepção de mudança físico-química de esforço do portador.

No transporte e logística, a mobilidade urbana foi reinventada com aplicativos de compartilhamento de carros e bicicletas, além do desenvolvimento de veículos elétricos e tecnologias de condução autônoma.

Devemos considerar as possibilidades de gestão de grandes fluxos de veículos por IA, alterando as vidas dos grandes centros. O trabalho remoto também permitiu uma redução nos fluxos urbanos, o que tende a provocar uma menor poluição e melhorar qualidade de vida das pessoas.

A evolução tecnológica também veio na busca por sustentabilidade. Soluções verdes, como painéis solares e energia renovável, ganharam destaque, buscando reduzir o impacto ambiental e preservar o meio ambiente para as futuras gerações.

Novos métodos de despoluição de rios, reflorestamento, controles de queimadas foram criados, o que permitem o pensamento em um futuro melhor.

Desafios tecnológicos e considerações éticas

Apesar dos inúmeros benefícios, a rápida evolução tecnológica também apresenta desafios. Questões de privacidade, segurança cibernética e desigualdade digital requerem atenção constante para garantir que as tecnologias sejam usadas de maneira ética e inclusiva.

Obviamente, muitos desafios só serão notados e sentidos com o passar dos anos. Para a maioria das pessoas, essas questões são focadas na disseminação das tecnologias, na inteligência artificial, nos temas éticos, na forma com que interagimos com a tecnologia e enfrentamos as novidades de um mundo mais conectado.

Nos últimos 50 anos, a evolução tecnológica tem sido uma jornada emocionante e transformadora. O futuro certamente trará ainda mais novidades e – por que não dizer – a possibilidade de um mundo melhor. Mas com novos desafios. Que venham mais 50 anos de evolução tecnológica. Estamos prontos!