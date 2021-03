EUA: procuradores pedem que Facebook e Twitter removam perfis antivacina

Uma coalizão formada por 12 procuradores-gerais de estados americanos pediu que Facebook e Twitter cumpram com suas políticas internas e removam contas de usuários que propaguem informações contrárias à vacinação.

"A desinformação disseminada via suas plataformas tem elevado a hesitação em torno da vacina, o que irá impactar a retomada econômica e, mais importante, causar ainda mais mortes desnecessárias", disseram os procuradores em uma carta conjunta publicada pelo escritório da procuradoria de Nova York.

A coalizão de procuradores afirma que existem 12 contas, além de organizações associadas a elas, que são responsáveis por 65% do conteúdo antivacina no Facebook, Instagram e Twitter. Essas contas espalham desinformação desencorajando pessoas de tomarem as vacinas contra a covid-19.

O grupo acusa ainda o Facebook de não aplicar checagem de informações e tarjas em conteúdos com informações falsas sobre a covid-19 e vacinas que aparecem em discussões na plataforma.

A carta foi direcionada aos CEOs das duas redes sociais, Mark Zuckerberg, do Facebook, e Jack Dorsey, do Twitter.

A divulgação acontece um dia antes de os dois executivos deporem diante do Congresso americano em uma sessão sobre compartilhamento de mentiras e falsidades nas redes sociais. O CEO do Google, Sundar Pichai, também participará da audiência.