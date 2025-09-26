EUA avalia TikTok em US$ 14 bi e irrita investidores: 'assalto a céu aberto'

O valor de US$ 14 bilhões proposto para a aquisição da operação do TikTok nos Estados Unidos chamou atenção de investidores ao colocar o aplicativo na mesma faixa de avaliação de empresas tradicionais de energia ou alimentos, em vez de no patamar de uma gigante global de redes sociais.

A cifra pode representar uma barganha para potenciais compradores como a Oracle, de Larry Ellison, e a gestora Silver Lake Management, segundo informações da Bloomberg.

A estimativa foi dita pelo vice-presidente americano JD Vance nesta quinta-feira, 25, é está bem abaixo das projeções anteriores, que giravam em torno de US$ 40 bilhões.

As declarações ocorreram enquanto o presidente Donald Trump avança com o plano de forçar a compra da operação norte-americana da chinesa ByteDance por investidores dos EUA. Vance reconheceu que o valor final será determinado pelos compradores.

Debate sobre avaliação

Embora os compradores potenciais possam se beneficiar de um preço menor, a ByteDance e seus investidores podem ver a avaliação como subestimada.

O gestor Ashwin Binwani, fundador da Alpha Binwani Capital, sem participação na ByteDance, disse que a proposta “pode ser a aquisição de tecnologia mais subavaliada da década”, estimando que o preço reflita apenas um terço do valor real da companhia.

O consultor sênior de tecnologia da Union Bancaire Privée, Vey-Sern Ling, avaliou que “o valor sugerido parece um assalto a céu aberto”.

Segundo a Bloomberg, a base de usuários do TikTok nos EUA é de 170 milhões de pessoas ativas, o que gera mais de US$ 10 bilhões em receita anual. A plataforma está entre as mais populares do país em termos de uso diário e influenciou a criação de concorrentes como Instagram Reels e YouTube Shorts.

Pelo valor sugerido, a empresa teria uma relação preço/vendas de 1,4 vez, semelhante a companhias maduras de baixo crescimento como Exxon Mobil e General Mills. Em contraste, a dona do Instagram, Meta Platforms, negocia a cerca de 10 vezes vendas, e a controladora do YouTube, Alphabet, a oito vezes.

Quem manda no Tiktok

A disputa pelo controle do TikTok nos Estados Unidos levou à criação da TikTok USA, uma nova empresa em que Oracle, o fundo Silver Lake e a gestora soberana MGX, de Abu Dhabi, ficarão com cerca de 45% da operação, segundo a Reuters. A ByteDance terá uma participação de 19,9%, enquanto a fatia restante será dividida entre investidores atuais e novos sócios, ainda em definição.

A reestruturação foi respaldada por uma ordem executiva do presidente Donald Trump, que prorrogou o prazo para a conclusão do desinvestimento até 16 de dezembro de 2025.

AOracle será responsável por supervisionar a infraestrutura e a segurança de dados da operação nos EUA. O arranjo atende a exigências de Washington ligadas à segurança nacional e mantém a ByteDance como acionista relevante, em meio a pressões crescentes contra o TikTok nos Estados Unidos e na Europa.