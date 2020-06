Estudo inédito mostra se aplicativos ajudam a aprender um novo idioma

Um estudo inédito feito por pesquisadores da Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, avaliou a eficácia do estudo de novos idiomas por meio de aplicativos para celular.

Liderada pelo diretor de estudos de segundo idioma da universidade, Shawn Loewen, a pesquisa envolveu um total de 85 pessoas (entre as quais apenas 54 cumpriram todos os requisitos do estudo) que estudaram a língua espanhola por 12 semanas usando o aplicativo Babbel.

A conclusão dos pesquisadores foi que praticamente todos os alunos melhoram o conhecimento sobre o idioma ou a pronúncia de palavras em espanhol após os três meses de uso do Babbel.

No estudo, os pesquisadores observaram que o nível de melhora no idioma dependeu do tempo que os participantes dedicaram aos estudos durante o período avaliado. Entre as pessoas que estudaram por pelo menos seis horas nas 12 semanas, 69% subiram um subnível na escala de proficiência do Conselho Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras. Já entre quem estudou por pelo menos 15 horas, 75% subiram um subnível de proficiência.

O estudo mostrou também que 36% dos usuários desistiram de usar o aplicativo, o que indica a importância de as pessoas se manterem motivadas a estudar tempo o suficiente para progredir no aprendizado de um novo idioma.

“Como um todo, os participantes do estudo aumentaram a proficiência oral, medido por um teste válido e bem-estabelecido chamado Entrevista de Proficiência Oral”, afirmou Loewen. “Os resultados estabelecem que o uso do Babbel pode facilitar o desenvolvimento de habilidades de comunicação oral e não apenas a aquisição de vocabulário e a melhora do conhecimento gramatical, como estudos anteriores já demonstraram.”

Outros aplicativos de ensino de idiomas são o Duolingo, o Lingualeo e o Memrise.