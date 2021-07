Estudo da Fipe estima impacto da 99 na economia brasileira

Qual é o impacto das corridas solicitadas pelo aplicativo da 99 na economia brasileira? De acordo com um novo estudo da Fipe, divulgado com exclusividade pela EXAME, o valor chegou a 15,19 bilhões de reais no PIB brasileiro de 2020. Ou seja, o montante equivale a 0,21% do PIB do país, um salto percentual ante 2019, quando era de 0,18%. Vale notar que houve queda de 4,1% de um ano para o outro no PIB brasileiro no período.

Os resultados da pesquisa são baseados em dados de renda gerada para motoristas parceiros da 99 no Brasil no ano de 2020. Também foram consideradas informações em relação a postos de trabalho indiretos gerados pela atuação da empresa e o impacto na arrecadação de impostos.

Os resultados da pesquisa da Fipe indicam o seguinte impacto da 99 na economia brasileira:

331.000 postos de trabalho indiretos;

1,3 bilhão de reais em impostos arrecadados (IPI, ISS e ICMS);

Já os impactos iniciais, diretos, indiretos ou induzidos, respectivamente, são os seguintes:

6,7 bilhões de reais em pagamentos para motoristas parceiros da 99;

1,4 bilhão de reais em despesas de motoristas (como manutenção veicular, combustível, internet, vestuário e alimentação);

1,1 bilhão de reais em impactos gerados em setores afetados pelas corridas;

5,98 bilhões de reais em transações ligadas a consumidores diretos ou indiretos, que realizam gastos por meio de atividades econômicas beneficiadas pela variação da demanda final pelos serviços de transporte por aplicativo.

A Região Sudeste do Brasil é a que mais movimenta dinheiro com corridas do aplicativo da 99. Foram 9,8 bilhões de reais na região e foram criados 190.000 postos de trabalho de forma indireta pela empresa.

Veja os dados do estudo da Fipe no Infográfico abaixo:

A Uber não possui um levantamento atualizado a respeito do impacto de seu negócio no mercado brasileiro.

De acordo com a consultoria Mordor Intelligence, o mercado global de corridas solicitadas por aplicativo teve faturamento de 113 bilhões de dólares em 2020.

A consultoria estima que o setor manterá forte ritmo de crescimento e, portanto, a receita saltará para 230 bilhões de dólares em 2026. América do Norte, Europa e Ásia serão os principais mercados que terão crescimento na demanda desse tipo de serviço nos próximos cinco anos. No ano passado, 73% das corridas por aplicativo foram em carros e 27% foram em motocicletas.

As maiores empresas do setor de corrida solicitada por aplicativo no mundo são DiDi (dona da 99), Uber e Lyft.