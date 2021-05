Este é o plano da Toshiba para voltar ao Brasil

Muito conhecida nos anos 1990, a marca japonesa Toshiba volta ao Brasil neste mês de maio, após sua controladora, a chinesa Hisense, firmar uma parceria com a fabricante brasileira Multilaser. A Toshiba entra em um mercado dominado por empresas sul-coreanas, a líder Samsung e a LG. A rival japonesa Sony decidiu deixar o mercado nacional neste ano, mantendo poucos produtos, como o console PlayStation. Nesse novo contexto de mercado, bem diferente de 30 anos atrás, a Toshiba retorna ao país com dois modelos de televisores de 55 e 65 polegadas, resolução 4K e compatibilidade com aplicativos de streaming, como Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

A Toshiba começou a fabricar TVs em 1952 utilizando a hoje antiga tecnologia de válvulas. A empresa também foi responsável pelo lançamento do primeiro modelo de TV 3D sem a necessidade de óculos especiais — uma categoria de TVs que foi abandonada por fabricantes, assim como as telas curvas.

Os novos televisores Toshiba chegam em um momento em que o setor movimenta cerca de 12 milhões de unidades no Brasil. De acordo com dados da consultoria GFK, TVs com tela de 60 polegadas ou mais cresceram, em faturamento, 67,8% de 2020 para 2021 e representam 17% do mercado total neste ano (4,3 pontos percentuais a mais do que no ano passado), considerando o período de 1º de janeiro até 9 de maio. No segmento de TVs com 49 até 59 polegadas, o aumento em faturamento foi de 18,6%. A categoria representa 41% do mercado total até 9 de maio, o que indica uma leve queda de 1,8 ponto percentual. Já as TVs com resolução 4K tiveram alta de 25,9% neste ano e são 63% do mercado.

Aumentando ainda mais a fragmentação do mercado de TVs, no qual fabricantes adotam diferentes sistemas operacionais com lojas de aplicativos próprios, a Toshiba usa um sistema chamado Vidaa. Ele possui funções típicas de uma SmartTV, como espelhamento de smartphone, compatibilidade com a assistente de voz Alexa e com aplicativos de streaming, exceto pelo brasileiro Globoplay.

Para competir no cenário atual do mercado de televisores brasileiro, a Toshiba, junto com a Multilaser, traçou uma estratégia de diferenciação por preço voltada para a oferta de produtos de grande volume de vendas no comércio nacional. “Nosso concorrente é a Samsung, mas tentaremos ter preços mais competitivos”, afirmou Thiago Liberato, coordenador de produtos da Multilaser, em coletiva de imprensa. Os televisores 4K com tecnologia de pontos quânticos para melhorar brilho, contraste e fidelidade de cores em relação a TVs convencionais, terão preços sugeridos de 4.899 reais para o modelo de 55 polegadas e de 6.199 reais para o modelo de 65 polegadas. Vale lembrar que a Samsung acabou de lançar 40 modelos diferentes de televisores no mercado brasileiro.

A brasileira Multilaser, que vende mais de 5.000 produtos, ficará responsável pela fabricação dos aparelhos em sua fábrica em Extrema, Minas Gerais, e também pela distribuição dos produtos no comércio nacional. Atualmente, a Multilaser está presente em cerca de 40.000 pontos de venda.

Se no passado, a Toshiba alegava ter japoneses mais inteligentes do que os japoneses dos outros — Sony e Panasonic —, agora, a rivalidade será com os sul-coreanos da Samsung, que dominam não só o mercado brasileiro atual, mas o mercado global de televisores há 15 anos consecutivos, segundo a consultoria Omdia (IHS Markit).