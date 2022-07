“Esqueça tecnologia se você só quer ganhar dinheiro”, afirma Izabela Anholett, nova CTO da EXAME

“Há quase 15 anos, eu estava sentada na mesma cadeira que muitos estão hoje. Eu tinha o desejo de aproveitar as oportunidades que surgiam no mercado por conta das inovações tecnológicas, mas não sabia nem por onde começar”, comenta Izabela Anholett, a mais nova CTO (diretora de tecnologia) da EXAME.

Aos 34 anos, Izabela acumula mais de 14 anos de experiência no mercado de tecnologia com passagens por empresas como L’occitane, Samarco e Vale. Em 2013, Anholett se formou em administração de empresas, mas já no seu segundo emprego como trainee escolheu a área de tecnologia para construir sua carreira. Atraída pela dinâmica do setor, que é repleto de transformações e inovações, a especialista conta que foi, aos poucos, conquistando o seu espaço.

Ela é categórica em afirmar: “Escolher essa área foi a minha melhor decisão profissional, ainda mais com tudo que está por vir nos próximos anos com o surgimento do metaverso.”

A executiva, finalista do prêmio Mulheres em Tecnologia, da Globant, no ano passado, chega com a missão de suportar o crescimento da EXAME, transformar digitalmente o negócio e aprimorar a experiência dos consumidores em seus canais através de tecnologias de inteligência artificial e ciência de dados.

Em entrevista à EXAME, Izabela Anholett contou quais são as suas expectativas para o mercado de tecnologia nos próximos anos e também deu mais detalhes sobre o novo projeto do qual fará parte, o Master em Digital Manager e Metaverso, em parceria com o Ibmec. Confira:

O futuro do mercado de tecnologia

“A única certeza é de que passaremos por uma era de descentralização da informação, e por isso tecnologias como Web 3.0, blockchain e NFTs estão se tornando tão relevantes”. Para Izabela, as tecnologias imersivas, como ambientes de trabalho virtuais, por exemplo, serão o futuro da tecnologia.

A diferença entre o mundo físico e o mundo virtual têm se tornado cada vez mais sutil e isso colabora para o surgimento de empresas como a MedRoom e o Salus VR, que permitem que estudantes de medicina simulem atendimentos clínicos e estudos de anatomia do corpo humano de forma imersiva sem a necessidade de cadáveres ou pacientes reais.

“É o que vimos acontecer com o home office na pandemia. As pessoas não veem mais diferença entre o real e o virtual, e até preferem o virtual. Já vi empresas perderem grandes talentos por exigirem trabalho presencial”, comenta Anholett.

“E o brasileiro ainda tem vantagem competitiva quando falamos de mercado internacional. Nós somos criativos, trabalhamos com entrega total e estamos sempre em busca de resultados. Isso é raro no mercado tech lá fora”, completa.

A aposta no metaverso

“Hoje, falar sobre metaverso parece coisa de outro mundo. Daqui alguns anos, dominar o metaverso será o mínimo. Saber utilizar essa tecnologia será tão necessário quanto saber falar inglês ou criar tabelas no Excel, toda empresa exigirá”, explica Izabela sobre suas apostas para o metaverso.

A executiva comenta também sobre como o metaverso é apenas uma consequência dos avanços tecnológicos dos últimos anos: “Ele é incrível, sim, mas todos os avanços tecnológicos que fizemos foram os que possibilitaram o avanço do metaverso.” Anholett explica que os profissionais não devem encarar a tecnologia como algo exclusivo de mercados como o de games, mas como algo essencial que fará parte de todos os negócios, assim como a internet já faz.

No entanto, ela alerta: “Não é um projeto de curto prazo, com certeza.” Ao possibilitar novas formas de trabalho, o metaverso promete ser um verdadeiro divisor de águas no mercado de trabalho, mas a democratização desse tipo de tecnologia ainda deve demorar.

Para Izabela, isso abre portas para boas oportunidades: “Quanto antes você começar a estudar, mais experiente e competitivo será quando as vagas relacionadas ao metaverso forem a maioria na área tech.”

O mercado de trabalho

Apesar da crescente demanda por profissionais na área, a executiva não hesita em falar: “Não entre no mercado de tecnologia só porque todo mundo diz que dá dinheiro.”

Mesmo que Izabela acredite que, num futuro próximo, não existirão negócios sem tecnologia, ela alerta: "Ninguém precisa se tornar desenvolvedor para saber colocar tecnologia no seu negócio. Nutricionistas, médicos, advogados, arquitetos… todos deverão entender de tecnologia — e poderão ganhar dinheiro com isso —, sem, necessariamente, saberem programar”.

“Quem tem medo de perder o seu emprego para o avanço da tecnologia, pesquise e estude.” Para Izabela, esse é o momento ideal de investir em especializações e cursos técnicos para adicionar a tecnologia à sua lista de habilidades profissionais, seja qual for a sua área de atuação.

Recentemente, a especialista entrou para o time de professores do MBA em Digital Manager e Metaverso da EXAME, em parceria com o Ibmec, um curso em nível de pós-graduação com o objetivo de formar profissionais capazes de colocar qualquer empresa e produto dentro do metaverso e fazê-los lucrarem com isso.

“Quando aceitei o convite, foi um misto de emoção e ansiedade. Como gestora, eu percebi que tinha o poder de mudar a vida de alguém através da minha experiência e de meus conhecimentos.”, relembra Izabela.

Nas aulas, os alunos aprendem o que é o metaverso, quais as tecnologias disponíveis para as empresas e como usar na prática algumas delas, como: inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, computação quântica, cloud computing etc.

Conheça o MBA em Digital Manager e Metaverso

De olho na crescente relevância do metaverso no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais), a EXAME Academy e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, desenvolveram o Master em Digital Manager e Metaverso.

Em nível de pós-graduação, o curso conta com um grupo docente de peso (composto de profissionais de mercado), que inclui a própria CTO da EXAME, Izabela Anholett.

Para que você possa conhecer o conteúdo antes de comprá-lo, as 4 primeiras aulas da formação serão disponibilizadas de maneira 100% gratuita a partir do dia 11 de julho. O conteúdo será entregue de forma online e tem a Izabela Anholett como professora. Todos que participarem terão direito a um certificado de participação — independentemente de decidirem, ou não, fazer o curso completo. Para participar, basta realizar sua inscrição clicando aqui ou no botão abaixo.

