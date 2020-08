Erro de digitação cria prédio de 212 andares no Flight Simulator

Jogadores do Microsoft Flight Simulator perceberam um edifício bastante atípico na nova versão do simulador de voo, que foi disponibilizado esta semana pela Microsoft. Em voos sobre a cidade de Melbourne, na Austrália, é possível avistar um prédio que 212 andares e se destaca bastante do restante do cenário — a torre também não existe na vida real.

A origem do gigantesco edifício foi atribuída a um erro de digitação nos dados da plataforma OpenStreetMap. O erro passou para a base de mapas do Bing, sistema de mapeamento da própria Microsoft, que também é usado no desenvolvimento do simulador de voo. As estruturas do jogo são processadas pelo Azure, o sistema de computação em nuvem da companhia.

Segundo o portal The Verge, a pessoa que incluiu o erro inicialmente é um estudante que fez uma edição no OpenStreetMap como parte de um trabalho da faculdade. O erro já foi corrigido por outros usuários da plataforma, mas a mudança ainda não foi incorporada ao Flight Simulator. Enquanto a torre gigantesca não vai embora, já tem vídeos no YouTube ensinando a chegar lá — e até a pousar no topo do prédio.