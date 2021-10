Equipe do Facebook tenta reiniciar manualmente os serviços da empresa

Segundo o jornal New York Times, uma equipe de funcionários do Facebook foi enviada nesta segunda-feira, 4, ao centro de dados da empresa, em Santa Clara, na Califórnia, para tentar uma "reinicialização manual" dos servidores.

Ainda segundo o jornal americano, especialistas do Facebook tentam determinar a origem da instabilidade, contudo, dois membros da equipe de segurança disseram, sob condição de anonimato, que um ataque hacker é bastante improvável.

Com a falha técnica, que afetou Facebook, Instagram e WhatsApp, as ações da companhia, que tem quase 2 bilhões de usuários ativos diariamente, abriram em baixa e acentuaram as perdas durante à tarde, despencando 5,6% às 16h40 (horário de Brasília) na bolsa de Nova York.

Segundo especialistas, o Facebook estava inacessível porque os usuários não estavam sendo direcionados ao local correto pelo Sistema de Nomes de Domínio (DNS). O próprio Facebook controla as configurações relevantes. O DNS permite que os endereços da web levem os usuários aos computadores onde estão as informações que procuram.

Uma interrupção semelhante na empresa de computação em nuvem Akamai Technologies derrubou vários sites em julho. Especialistas em segurança que acompanham a situação disseram que a interrupção provavelmente foi provocada por um erro de configuração que deixou as direções para os servidores do Facebook indisponíveis.

Isso poderia ser o resultado de um erro interno, embora uma ação de sabotagem interna seja teoricamente possível. Um ataque externo é considerado menos provável pelos especialistas. Por outro lado, um ataque maciço de negação de serviço que poderia derrubar um dos sites mais populares do mundo exigiria a coordenação entre grupos criminosos poderosos ou uma técnica muito inovadora.

O Facebook reconheceu que os usuários estavam tendo problemas para acessar seus aplicativos, mas não forneceu quaisquer especificações sobre a natureza do problema ou quantos foram afetados pela interrupção. "Estamos trabalhando para fazer as coisas voltarem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu o Facebook no Twitter cerca de 30 minutos após os primeiros relatos dos problemas no acesso.

A resposta do Facebook ficou muito mais difícil porque os funcionários perderam o acesso a algumas de suas próprias ferramentas durante a falha, disseram pessoas que acompanham o assunto. O Downdetector, site que apenas rastreia interrupções de serviços coletando relatórios de status de uma série de fontes, incluindo erros enviados por usuários, mostrou que houve mais de 50.000 incidentes de pessoas relatando problemas com o Facebook e Instagram.

A interrupção pode estar afetando um grande número de usuários. Enquanto isso, a plataforma de mensagens instantâneas do Facebook, WhatsApp, também caiu para mais de 35.000 usuários, enquanto o Messenger caiu para quase 9.800 usuários. O Facebook experimentou paralisações generalizadas semelhantes com seu pacote de aplicativos neste ano, em março e julho.

(Com Reuters)