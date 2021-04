Epic Games lança skins de Neymar no Fortnite

A Epic Games anunciou no último domingo, 25, que as skins de Neymar Jr. estarão disponíveis a partir desta terça-feira no jogo Fortnite. Para ter acesso ao pacote com as customizações do jogador é preciso adquirir o passe de batalha e completar as missões.

Curiosamente, o jogador não veste a camisa de seu time atual, o Paris St. Germain, no game, tampouco a camisa da seleção brasileira, apesar de vir com as cores do Brasil. A chegada de Neymar ao game foi anunciada em março.

O brasileiro é o primeiro atleta profissional a ter personagens disponíveis no Fortnite, mas não a primeira celebridade. O rapper Travis Scott e o streamer Ninja já firmaram parcerias com a Epic para estar no game.

Com a possibilidade de acesso gratuito em vários dispositivos (consoles, smartphones, PC), o Fortnite é um sucesso com mais de 350 milhões de jogadores e que gerou 1,8 bilhão de doláres em receita em 2019, segundo a consultoria SuperData.