Envios de smartphones na China despencam 27% em outubro

Os envios de smartphones na China caíram 27% em outubro em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mostraram dados do governo divulgados nesta sexta-feira.

Os números sugerem que a demanda pelos dispositivos está fraca, apesar da recuperação da China da pandemia, e que a Apple e suas rivais locais, como a Huawei Technologies, vão competir em um mercado que está encolhendo.

As fabricantes de smartphone enviaram 25 milhões de aparelhos em outubro, em comparação aos 34,6 milhões do ano anterior, de acordo com a Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), um grupo de estudos apoiado pelo governo.

O movimento segue uma queda anual de 36% em setembro, a 22 milhões de smartphones.

Dados de empresas de pesquisa terceirizadas revelaram que a Apple e a Huawei viram uma queda nos envios no terceiro trimestre na comparação ano a ano.

No entanto, analistas continuam otimistas quanto à recepção dos novos modelos das duas empresas no curto prazo, embora a queda contínua sugira que as tendências gerais do mercado não serão revertidas.