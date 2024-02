Encontro com presidente, LG e startups: o que Zuckerberg foi fazer na Coreia do Sul

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, se reuniu na última quarta-feira, 28, com líderes da LG Electronics para discutir uma parceria mais forte em dispositivos de realidade estendida, bem como uma possível cooperação em inteligência artificial (IA), disse a LG.

Zuckerberg chegou à Coreia do Sul na noite de terça-feira, como parte de um tour na Ásia após o Japão, e antes de sua visita à Índia. Nesta quinta-feira, ele se encontrou com o presidente do país, Yoon Suk Yeol, para mais conversas sobre parcerias no desenvolvimento de IA.

"A Coreia está pronta para fornecer um campo onde o Meta possa transformar suas imaginações em realidade", disse o presidente.

Na quarta, teve discussões com o CEO da LG Electronics, William Cho, e o COO da empresa controladora LG Corp, Kwon Bong-seok, sobre estratégias comerciais relacionadas ao desenvolvimento de dispositivos XR de próxima geração, disse a LG Electronics em um comunicado.

Cho também manifestou interesse na tecnologia de IA baseada em modelos de linguagem do Meta e discutiu possíveis cooperações em IA em dispositivos. Cho já disse anteriormente que a LG Electronics está procurando oportunidades em XR.

Ainda na quarta-feira, Zuckerberg teve uma reunião com um seleto grupo com startups sul-coreanas de inteligência artificial e realidade estendida, incluindo Upstage, FriendliAI, Mathpresso, Devs United Games e Stoic Entertainment.

O Meta lançou seu mais recente headset de realidade mista, Quest 3, em junho, antes que a rival Apple intensificasse a competição neste mês com seu dispositivo Vision Pro.

A empresa dona do Facebook, Whatsapp e Instagram também intensificou os esforços em IA este ano, incluindo planos para um chip personalizado e a adição de funções de IA aos produtos.

O Meta planeja implantar em seus centros de dados este ano uma nova versão de um chip personalizado destinado a apoiar seu impulso em IA, informou a Reuters neste mês. Também planeja garantir cerca de 350.000 unidades de processamento gráfico H100 do principal fabricante de chips de IA, Nvidia, até o final do ano para apoiar o impulso.