Empresa chinesa revela que produz três modelos de iPhone 15

A presidente da LUXSHARE-ICT, Wang Laichun, revelou que a empresa está produzindo três modelos de iPhone 15 para a Apple este ano, um negócio que dobrou no ano passado. Ela também revelou que a empresa está se preparando para a produção do Apple Vision Pro da Apple, que estará disponível no início do próximo ano.

Wang Laichun disse que a LUXSHARE-ICT está atualmente fornecendo à Apple serviços de desenvolvimento e fabricação de produtos como o iPhone, Apple Watch, AirPods e Apple Vision Pro, oferecendo soluções integradas e abrangentes, desde componentes e módulos diversificados até a montagem completa do sistema.

A executiva apresentou que, atualmente, a LUXSHARE-ICT continua a expandir a capacidade de produção na China para atender às necessidades da Apple. No ano passado, a empresa construiu um novo parque em Kunshan, especificamente para apoiar o desenvolvimento e a produção em massa do iPhone. Ela lembrou que, quando a empresa recebeu seu primeiro negócio da Apple em 2011, ela tinha apenas 500 funcionários atendendo a Apple, e agora, no auge deste ano, a força de trabalho global da empresa ultrapassou 340.000 funcionários.

Empresa deve produzir Apple Vision Pro

Atualmente, a LUXSHARE-ICT está preparando a produção do primeiro headset da Apple, o Apple Vision Pro, que estará à venda no próximo ano, um produto que integra funções de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR).

Wang Laichun também revelou que a empresa assumiu a liderança ao aderir ao Programa de Energia Limpa para Fornecedores da Apple, comprometendo-se a garantir que 100% dos produtos fornecidos à Apple sejam produzidos com energia limpa por meio de ações como fotovoltaicos de telhado auto-construídos, compra direta de energia verde, aquisição de certificados verdes e investimento em energia verde.

Além disso, a empresa está envolvida no programa de treinamento de técnicos de automação da Apple, no programa de gerentes de linha, no programa de aprendizagem, na liderança pessoal, na educação e no desenvolvimento de funcionários com deficiência e em outros programas de educação e treinamento de qualidade.