Empresa chinesa inicia produção de drones; capacidade anual chega a 10 mil unidades

Para melhorar seus serviços de entrega, a companhia de logística chinesa Meituan, iniciou a produção inteligente de drones. A fábrica fica no distrito de Longhua, em Shenzhen, e terá uma capacidade de produção anual de mais de 10.000 unidades de equipamentos inteligentes.

Segundo informações, o centro realizará a verificação de pesquisa e desenvolvimento, a produção experimental, a produção em massa e a manutenção dos drones desenvolvidos pela própria Meituan, além de módulos inteligentes de suporte e outros equipamentos.

O centro de fabricação de drones da Meituan emprega alta tecnologia e tem capacidade de produção automática de soldagem, parafusos automáticos, ligação robótica, rebitagem a quente automática, marcação a laser, detecção de altura a laser, tratamento a plasma, teste de estanqueidade, e inspeção visual.

Durante o processo de produção, os menores parafusos podem ser fixados e o maior teste de toda a máquina pode ser concluído automaticamente pela máquina robótica; o centro de produção inteligente também implanta um sistema de manufatura avançado (Advanced Manufacturing System, AMS) que realiza o gerenciamento do processo de produção de UAVs, coleta de dados e rastreabilidade da qualidade.

O centro de manufatura inteligente também implanta um sistema de manufatura avançado (MES) para o gerenciamento do processo de produção, coleta de dados e rastreabilidade da qualidade dos drones, além de estabelecer locais de teste e experimentação, como um laboratório de calibração visual, um laboratório de qualidade e um campo de testes ao ar livre, o que melhora significativamente a eficiência da produção dos produtos e a estabilidade da qualidade, além de garantir que cada equipamento que sai da fábrica seja seguro e confiável. O responsável pelo veículo aéreo não tripulado da Meituan disse que a fábrica de produção autoconstruída tem como objetivo atender às necessidades de produção da empresa para transporte de alta qualidade.

“Nossos requisitos atuais para produção estável e confiável de drones, manutenção e outros recursos estão aumentando. Depois que o centro entrar em operação, a empresa alcançará um ciclo fechado de toda a cadeia, desde a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia, o design do produto, a fabricação inteligente até a aplicação no cenário, o que ajudará a melhorar a eficiência do desenvolvimento de novos produtos, encurtará o ciclo de desenvolvimento e permitirá a produção em larga escala de equipamentos operacionais para entrega urbana terrestre e aérea, como drones, e espera-se que o custo abrangente seja ainda mais reduzido.”

Em 2017, a Meituan lançou o projeto de serviços de entrega por drones para melhorar a eficiência e a experiência da entrega instantânea urbana, promovendo a inovação de ferramentas de atendimento, bem como a construção de uma rede local de entrega instantânea com colaboração ar-terra.

Até o final de agosto de 2023, o projeto-piloto havia inicialmente concluído a pesquisa, o desenvolvimento e a construção de drones voadores autônomos, sistemas inteligentes de agendamento e sistemas de operação altamente eficientes, e realizou operações regulares em 7 distritos comerciais e 17 rotas em Shenzhen, Xangai e outras regiões da China, fornecendo serviços de entrega para usuários em 14 prédios de escritórios comunitários e 4 pontos panorâmicos 5A, com um total acumulado de mais de 184.000 pedidos concluídos.

O drone de quarta geração lançado recentemente pelo veículo aéreo não tripulado da Meituan concluirá a produção no centro e será usado regularmente após passar por vários testes. Em comparação com a versão anterior, o drone de quarta geração da Meituan melhorou sua adaptabilidade ambiental e pode voar de forma estável em ambientes que variam de “20 a 50 graus Celsius negativos”, com chuva moderada, neve moderada, vento e sob condições de iluminação fraca, e é capaz de se adaptar a mais de 97% dos requisitos ambientais naturais das cidades domésticas chinesas.