Empresa bilionária irá sortear US$ 1 milhão para 10 funcionários vacinados

A empresa norte-americana Leidos, provedora de serviços de Tecnologia da Informação (TI), quer garantir que seus 40.000 colaboradores internacionais estarão protegidos contra a covid-19 e, para isso, ela irá sortear 10 funcionários que tomarem vacina para dividir 1 milhão de dólares.

O prêmio dividido é o equivalente a um ano de salário na companhia avaliada em 14 bilhões de dólares, e os gerentes não são elegíveis.

O sorteio, chamado de "Move The Needle" (jargão com o sentido de "fazer a coisa acontecer"), começou em 28 de junho e irá terminar em 29 de outubro de 2021.

“Há mais de 50 anos, a missão da Leidos é tornar o mundo mais seguro, saudável e eficiente. Hoje estamos dobrando esse contrato", disse Roger Krone, CEO da Leidos, em comunicado à imprensa. "Por meio dessa campanha, estamos investindo em nosso pessoal e oferecendo um incentivo tangível para salvar vidas. Se isso incentiva até mesmo uma pessoa a tomar a vacina, é um dinheiro bem gasto”.

Embora o país conte com vacinas suficientes, mais de 2 em cada 5 adultos nos Estados Unidos ainda não estão totalmente vacinados, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Em alguns estados, como Nova York, Maryland, Kentucky e Ohio, prêmios em dinheiro foram sorteados para incentivar a vacinação.

“Nossa empresa, assim como o país em geral, viu um pouco de desaceleração no número de pessoas realmente recebendo a vacina”, disse Krone ao The Washington Post, fazendo referência aos EUA. “Vemos uma enorme necessidade de empurrar gentilmente as pessoas que estão em cima do muro, e dar a eles mais uma razão para fazer isso. "

No Brasil, alguns governos têm apostado em prêmios, descontos em transporte e mais para garantir a volta para a segunda dose. Entre os estados estão Maranhão, Rio Grande do Sul e Paraíba, além de cidades como Maceió e Campo Grande.

No Maranhão, o governo irá oferecer até R$ 10 mil para quem tomar a segunda dose. Ao todo, serão sorteados 700 prêmios de 1.000 reais, 200 de 5.000 reais e 100 prêmios de 10.000 reais.