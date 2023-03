Empresa americana tentará lançar primeiro foguete impresso em 3D pela terceira vez

O primeiro foguete impresso em 3D do mundo está programado para decolar nesta quarta-feira, 22, da Flórida, sudeste dos Estados Unidos, para um voo inaugural que, se for bem-sucedido, ajudará a revolucionar a indústria de lançamentos.

Trata-se da terceira tentativa de lançamento do foguete não tripulado Terran 1, depois que o previsto para 8 de março foi adiado no último minuto devido à temperatura do propulsor. Uma segunda tentativa, em 11 de março, foi cancelada devido a um problema na pressão do combustível.

A Relativity Space, a start-up da Califórnia que fabricou o foguete, espera que a terceira tentativa dê certo.

O lançamento está programado em Cabo Canaveral, Flórida, e a janela de lançamento de três horas começará nesta quarta-feira às 22h00 do horário local (23h00 de Brasília).

Oito minutos após o lançamento, o Terran 1 estará pronto para atingir a órbita baixa da Terra, em uma viagem destinada a coletar dados e demonstrar que um foguete impresso em 3D pode suportar os rigores da decolagem e do voo espacial.

Primeiro veículo movido a metano

Se o foguete conseguir atingir a órbita baixa da Terra, será o primeiro veículo com financiamento privado a usar metano como combustível em sua primeira tentativa, de acordo com a Relativity.

O Terran 1 não carregará uma carga útil em seu primeiro voo, mas eventualmente será capaz de colocar até 1.250 quilos em órbita baixa da Terra.

O foguete tem 33,5 metros de altura, 2,2 metros de diâmetro e 85% de sua massa é impressa em 3D com ligas metálicas, incluindo os nove motores Aeon 1 em sua primeira fase e o motor Aeon Vacuum em sua segunda fase.

É o maior objeto impresso em 3D já visto, feito com as maiores impressoras de metal 3D do mundo, de acordo com a empresa de Long Beach, Los Angeles.

Em apenas 60 dias

O objetivo da Relativity é produzir um foguete 95% impresso em 3D.

O Terran 1 possui motores que usam oxigênio líquido e gás natural líquido, "os propelentes do futuro", capazes de eventualmente alimentar uma viagem a Marte, de acordo com a Relativity.

Os foguetes Starship, da SpaceX, e Vulcan, da United Launch Alliance, usam o mesmo combustível.

A Relativity também está construindo um foguete maior, o Terran R, capaz de colocar uma carga útil de 20.000 kg em órbita baixa da Terra.

O primeiro lançamento de um Terran R, projetado para ser totalmente reutilizável, está programado para 2024.

Um operador de satélite pode esperar anos antes de conseguir um lugar nos grandes foguetes Arianespace ou SpaceX. A Relativity Space espera entrar no mercado em breve com seus foguetes impressos em 3D.

A empresa disse que seus foguetes impressos em 3D usam 100 vezes menos peças do que os tradicionais e podem ser montados de matérias-primas em apenas 60 dias.

A Relativity já assinou contratos de lançamento comercial no valor de cerca de US$ 1,65 bilhão, principalmente para o Terran R, de acordo com o CEO e cofundador da empresa, Tim Ellis.