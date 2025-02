Emirados Árabes anunciam investimento de 50 bilhões de euros em centro de dados de IA na França

Um fundo de investimento dos Emirados Árabes Unidos vai destinar entre 30 bilhões e 50 bilhões de euros (cerca de 180 bilhões a 300 bilhões de reais) para a construção de um "campus" dedicado à inteligência artificial (IA) na França.[/grifar] O projeto incluirá um grande centro de processamento de dados e foi anunciado nesta quinta-feira, 6, pelo governo francês.

O aporte faz parte de uma aliança sobre IA assinada em Paris, durante encontro entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente dos Emirados, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. O anúncio ocorre às vésperas de uma reunião de cúpula sobre IA, que reunirá representantes de cerca de 80 países na capital francesa.

O campus será desenvolvido pelo fundo de investimento MGX, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. O local exato da instalação ainda não foi definido. Este é o primeiro grande investimento anunciado antes do evento da próxima semana, no qual França e Europa tentam consolidar seu papel na corrida global pela IA, disputando protagonismo com Estados Unidos e China.

Nos últimos anos, o país do Golfo tem expandido suas apostas em tecnologia, diversificando sua economia para além da indústria do petróleo.

*Com AFP.