O presidente e fundador da Amazon, Jeff Bezos, tem uma fortuna estimada em 185 bilhões de dólares, e é o homem mais rico do mundo, segundo a Bloomberg. Para faturar o valor anual de uma pessoa que recebe um salário mínimo no Brasil (1.045 reais mensalmente, o que dá 12.540 reais em 12 meses), Bezos precisaria de apenas 2 segundos.

Outros CEOs e bilionários também entram na conta. Seguindo os mesmos padrões do salário mínimo brasileiro, Mark Zuckerberg, do Facebook, que tem uma fortuna estimada em 95,5 bilhões de dólares, demoraria cerca de 56 segundos para faturar o salário anual de um trabalhador brasileiro.

A calculadora de quanto tempo um presidente bilionário de uma empresa demoraria para receber o seu salário anual foi desenvolvida pela companhia americana SimpleTexting. E não é feita só de Bezos e Zuckerberg.

Com ela, você pode comparar seu salário com os ganhos de Tim Cook, da Apple, Elon Musk, da Tesla, e até com Reed Hastings, da Netflix.

A fim de facilitar as contas, todos os valores foram convertidos para o dólar na cotação atual. Os 12.540 reais, então, ficaram em torno de 2.333 dólares. O salário mínimo mensal, cotado em 195 dólares.

No quarto trimestre de 2019, segundo o IBGE, o valor do salário médio mensal do brasileiro era de 2.261 reais, o que dá algo em torno de 27.132 anualmente (5.085 dólares na cotação atual). Sundar Pichai, presidente do Google, precisaria de 1h para colocar esse valor dentro de sua carteira. Musk de 1 minuto e 17 segundos.

Para saber em quanto tempo os presidentes das gigantes de tecnologia ganham o seu salário, clique aqui.