Em onda sustentável, Samsung se antecipa a regras de eficiência de energia

A Samsung é uma marca muito conhecida no segmento de TVs, que lidera há 15 anos consecutivos na América Latina. Em 2021, a empresa passou a integrar mais medidas voltadas a duas frentes: sustentabilidade e eletrodomésticos.

As caixas de papelão das novas Neo QLED TVs podem se transformar em revisteiros ou casinhas para pets, enquanto o controle remoto desses aparelhos pode ser recarregado com energia solar ou com um carregador padrão USB-Type C, popularmente adotado em celulares Android.

Na linha de dispositivos para a casa, a empresa expandiu sua linha de aspiradores (robóticos e verticais) e ampliou a presença no setor de geladeiras.

Diante da falta de chuvas, que pode levar a uma crise energética no país, a Samsung se antecipou às exigências do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que passam a valer apenas em julho de 2022. A fabricante já vende hoje ao menos um modelo de geladeira de cada categoria adaptado ao regulamento do instituto.

A nova regulamentação, que pede produtos com classificação energética A+++, devem gerar uma economia de até R$ 30 bilhões até 2030 em consumo de energia.

O processo do Inmetro vai alterar a classificação de eficiência energética, que vai de A a D. Logo na primeira fase da mudança, que visa maior percepção de eficiência por parte dos consumidores, as geladeiras mais eficientes terão selo A+++. Esses aparelhos serão até 30% mais eficientes no consumo de energia em relação ao atual selo A.

Helbert Oliveira, diretor da divisão de home appliances da Samsung Brasil, afirma a EXAME que a antecipação às regras do Inmetro é uma forma de a companhia demonstrar o alto nível de comprometimento com os consumidores brasileiros.

“As pessoas passaram a procurar produtos mais sofisticados e que atendam plenamente às suas necessidades, principalmente, a partir do momento em que passaram a viver mais tempo em casa. Os dados de mercado comprovam isso. De janeiro a junho, as vendas de geladeiras premium, custando acima de R$7 mil reais, cresceram em faturamento 109% e a Samsung 128%. Em produtos super premium, acima de R$10 mil, o crescimento do mercado foi de 91% enquanto o da Samsung 105%, de acordo com dados da GFK”, diz Oliveira.

Os modelos da fabricante já adaptados à nova exigência de eficiência energética são os seguintes:

Evolution RT46

Inverter Frost Free Duplex RT6000K 5-em-1 RT53

Inverter Frost Free Duplex Inverse BAROSA RL4363

Frost Free Samsung French Door Twin Cooling Plus™ RF49

Inverter Frost Free French Door 4 Portas RF59A

Inverter Frost Free Side by Side de 3 portas RS65R56

A Evolution RT46 é a mais avançada e uma das principais apostas da fabricante para 2021. O aparelho tem uma série de tecnologias, como proteção contra picos de energia elétrica (bivolt), resfriamento super-rápido do congelador e uma separação por compartilhamentos que evita a disseminação de odores de alimentos (como peixes) por toda a área interna do eletrodoméstico - além do motor inverter, que evita o liga e desliga típico desse tipo de aparelho.

Vale notar que todas as principais fabricantes já possuem algum modelo à venda que já é compatível com o novo padrão de exigência do Inmetro para geladeiras, incluindo Brastemp, Consul, LG e Electrolux.