Em busca de mais receita, Uber vai colocar propagandas em vídeos de 90 segundos no app

Usuários da Uber em breve terão contato com anúncios em vídeo no app de transporte. Segundo Mark Grether, vice-presidente e gerente geral da divisão de publicidade da Uber Technologies, os vídeos serão exibidos enquanto os usuários aguardam a chegada dos motoristas e durante as viagens, assim como em tablets instalados em determinados carros da Uber.

O novo formato de propaganda estreia esta semana nos EUA. Depois, deve seguir para Reino Unido, França e Austrália.

A venda de anúncios é um elemento fundamental na estratégia de crescimento da Uber, conforme afirmou o CEO Dara Khosrowshahi. A base de anunciantes ativos da empresa cresceu 80% ano a ano, segundo ele.

No primeiro trimestre de 2023, 345.000 comerciantes compraram anúncios da Uber, um aumento em relação aos 315.000 do último trimestre de 2022, segundo o mais recente relatório de lucros da empresa.

A Uber planeja usar os novos produtos para promover seus serviços. Um restaurante, por exemplo, poderia direcionar um anúncio para um passageiro cujo destino é próximo a uma de suas localizações.

Os anúncios podem durar até 90 segundos, um período mais longo do que o comum na maioria das plataformas móveis. Segundo uma porta-voz, a empresa não compartilha dados individuais dos usuários com os anunciantes.

Sem escolha para os usuários

Os usuários da Uber podem optar por não receber anúncios que usam dados comportamentais e demográficos, mas não podem optar por não ver publicidade. O áudio dos anúncios nos aplicativos da empresa será silenciado por padrão.

Grether afirmou que a Uber está no caminho para atingir sua meta de US$ 1 bilhão em receita publicitária em 2024