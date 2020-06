Em apoio a protestos nos EUA, Sony adia evento de PlayStation 5

Após o assassinato de George Floyd, morador afro-americano dos Estados Unidos, pelo policial Derek Chauvin, teve início uma série de protestos no país para repudiar a forma que policiais tratam indivíduos negros. Desde então, grandes empresas interromperam atividades para mostrar solidariedade e organizar doações para a comunidade negra. Uma delas foi a japonesa Sony, que decidiu adiar um dos eventos de anúncio do videogame PlayStation 5, marcado para quinta-feira (4), por tempo indeterminado.

“Embora entendamos que os jogadores de todo o mundo estão empolgados para ver os jogos do PS5, não achamos que agora seja um momento de comemoração e, por enquanto, queremos recuar e permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas.”, disse a companhia, em seu perfil oficial no Twitter.

Além da Sony, a EA Sports, divisão da companhia de jogos eletrônicos americana Electronic Arts, também decidiu alterar seu cronograma para dar atenção aos protestos. No último domingo (31), a empresa divulgou que estaria adiando o lançamento do game “Madden NFL 21″. Como justificativa, a companhia explicou que o momento pede com que todos se unam para concretizar as mudanças necessárias.