Elon Musk: Túneis da Boring Company são testados, mas desanimam; veja

A Boring Company de Elon Musk fez uma amostra de como será o Las Vegas Convention Center Loop, um sistema de túneis na cidade norte-americana e mais uma das invenções mirabolantes do bilionário. Infelizmente, quem teve a chance de ver não se animou muito com o resultado.

O primeiro projeto oficial da startup de construção de túneis de Musk está prestes a ser lançado comercialmente. Ele foi concluído após pouco mais de um ano e custou aproximadamente 50 milhões de dólares (por volta de 280 milhões de reais). As esvacações têm 12 metros de profundidade e 2,4 quilômetros de extensão.

A ideia de Musk para o sistema de túneis é voltado para veículos elétricos e autônomos da Tesla, que viajariam (de forma autônoma) em alta velocidade entre as estações do túnel subterrâneo. Por enquanto, a criação em Las Vegas tem apenas três estações, mas o objetivo da startup é criar um sistema complexo que ligará vários pontos da cidade.

O evento para jornalistas, que ocorreu nesta segunda-feira (12), não surpreendeu muito. O trajeto era curto e os veículos tinham motoristas, ou seja, não estavam usando a ferramenta de autonomia. Eles também estavam indo a 56 quilômetros por hora, e não na velocidade que os Teslas irão quando tudo estiver finalizado: 193 quilômetros por hora.

A empresa alega otimista que, o que seria uma viagem de 45 minutos andando, se tornaram 2 minutos no Tesla.

A expectativa é que os próximos eventos e testes irão puxar os carros Tesla e os túneis para suas velocidades e autonomia ideais. No futuro, Musk promete que o túnel em Las Vegas será capaz de transportar 4.400 pessoas ou 62 veículos por hora.

Footage of what it looks like when a @Tesla is traveling through the @boringcompany ’s Convention Center Loop. #vegas #boringcompany pic.twitter.com/ph1DJoTYBi

At full capacity the Boring Company’s Convention Center Loop can transport 4,400 people per hour in its 62 vehicles fleet. This June’s World of Concrete show will be its first big test. #vegas #boringcompany #elonmusk pic.twitter.com/LX6xtEFtth

— Mick Akers (@mickakers) April 9, 2021