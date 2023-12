Elon Musk rebate após Janja falar que vai processar X, antigo Twitter

Elon Musk parece não ter gostado da afirmação da primeira-dama brasileira sobre processar a plataforma X, antigo Twitter. O CEO respondeu uma postagem na rede social que traduzia uma fala de Rosângela da Silva, a Janja, após ter sua conta hackeada na semana passada.

A publicação original foi feita pelo X News Daily, uma conta dedicada a dar atualizações sobre a plataforma e a outra empresa de Musk, a x.AI. Eles publicaram apenas um trecho da fala da primeira-dama: "Não sei se tenho que processá-los nos Estados Unidos ou no Brasil, mas vou processá-los".

Musk, então, respondeu: "Não está claro como alguém adivinhando a senha do e-mail dela é nossa responsabilidade".

It is not clear how someone guessing her email password is our responsibility — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2023

O que disse Janja?

As declarações de Janja ocorreram durante transmissão ao vivo nas redes sociais ao lado do presidente Lula nesta terça-feira, 19. Em um momento, a primeira-dama disse que Elon Musk ficou mais rico após o ataque hacker em sua conta. O executivo, porém, não chegou a ver a tradução desta fala.

"Eu não sei nem onde processar, se eu processo no Brasil, se processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou, de alguma forma", declarou Janja. "A gente tem uma pesquisa, tem muitas pessoas públicas que têm as contas invadidas, como o primeiro-ministro da Austrália, então a gente tem que de alguma forma responsabilizar essas plataformas e regulá-las. O problema não é só do Brasil, é global."

O presidente e a primeira-dama utilizaram do caso para falar sobre a regularização das redes sociais. Lula disse que a regularização é necessária, mas que fazê-la sem censura é um "desafio".

"Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa a questão. A gente precisa não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização das redes. Porque hoje não importa se é do bem ou do mal", disse Janja.

Janja hackeada: PF faz buscas em casa de suspeito no Distrito Federal

(Com informações de Estadão Conteúdo)