Elon Musk poderia ser um bom CEO do TikTok?

Após a Câmara dos Representantes dos EUA aprovar um projeto de lei na quarta-feira que daria à ByteDance, proprietária chinesa do TikTok, cerca de seis meses para "sair do negócio" nos EUA, com o risco do aplicativo ser banido do país, algumas pessoas se mostraram interessadas em comprar o app.

Segundo o Business Insider, ex-secretário do Tesouro de Donald Trump, Steven Mnuchin, diz que quer, mas não tem o dinheiro e por isso está procurando investidores para ajudá-lo na empreitado. Ele foi à TV na quinta-feira para falar sobre seus planos.

Outro candidato é o ex-CEO da Activision, Bobby Kotick. Ele também não tem o dinheiro, mas esteve em uma conferência na semana passada e "lançou a ideia de uma parceria para comprar o TikTok para uma mesa de pessoas que incluía o CEO da OpenAI, Sam Altman", segundo o The Wall Street Journal.

Não há consenso no mercado de quanto valeria o TikTok, mas estimativas variam de US$ 40 bilhões a até "centenas de bilhões", segundo o Business Insider.

E quem seria um bom nome para comprar a rede social chinesa? Segundo o site, Elon Musk.

Para o Business Insider, apesar de todo o "pacote" que vem com ele, o bilionário sul-africano já mostrou que pode revolucionar as atividades em que atua - vide a Tesla, os foguetes SpaceX e Neuralink. Ou seja, administrar um aplicativo de vídeo de dancinhas não seria um problema. Mas vale registrar que Musk vem sofrendo muitas críticas pela forma que vem conduzindo o X, ex-Twitter, desde que comprou a plataforma em 2022. Mesmo os maiores fãs de Musk já entenderam que administrar a fabricação de carros elétricos e foguetes não é a mesma coisa que gerenciar uma rede social.

De acordo com Esther Crawford, funcionária do Twitter que recebeu Musk e sua filosofia "hardcore" na empresa - e foi demitida posteriormente - "Elon tem um talento excepcional para lidar com problemas difíceis baseados na física, mas os produtos que facilitam a conexão e a comunicação humana exigem um tipo diferente de inteligência socioemocional."

E o que Musk faria se fosse o dono do TikTok? Bem, como vídeos curtos não são sua praia, essa distância de negócios poderia esclarecer seus pensamentos e alguns comportamentos, erros que ele vem cometendo como chefe do X, na visão de algumas pessoas.