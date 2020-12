Elon Musk pode deixar a Califórnia e se mudar para o Texas

Elon Musk está de mudança. A informação foi dada, sob anonimidade, por amigos e pessoas próximas ao magnata e presidente da fabricante de carros elétricos Tesla, ao portal CNBC.

Musk já tem uma vida bastante frequente no estado. O segundo homem mais rico do mundo divide parte de seu tempo entre Austin, a metrópole que abriga operações da Tesla e de uma outra empresa dele, a Boring Company, especializada em fazer túneis para vias e automóveis. A SpaceX, outra empresa de Musk, especializada em desenvolvimento aeroespacial, também tem atividade no estado desde 2003, especialmente na cidade de Boca Chica.

A saída da Califórnia também explicaria algumas das atitudes de Musk durante o ano, como ter colocado suas propriedades no estado à venda — na época, ele se desentendeu com as autoridades locais sobre medidas de combate à covid-19 e o fechamento de algumas unidades de produção da Tesla.

Caso esteja deixando a Califórnia de fato, Musk não será o primeiro. Há em curso um movimento de exôdo do estado, especialmente da cidade de São Francisco, lar de startups e de novos empreendimentos tecnológicos. Parte são os altos custos de morar na região, mas parte também são os impostos elevados na Califórnia, estado conhecido pela alta tributação e que tem o maior imposto de renda dos Estados Unidos.

A pandemia acelerou, ainda, a adoção de modelo de trabalho remoto, o que levou muitos empresários a repensar escritórios e local de trabalho. De acordo com o portal The Information, alguns CEOs como Drew Houston, do serviço de armazenamento Dropbox, e Douglas Merritt, da Splunk, que desenvolve software para monitoramento de buscas, já afirmaram que também desembarcarão no Texas nos próximos meses. O astro dos podcasts Joe Rogan também deixou a cidade de Los Angeles e se mudou para uma suntuosa mansão, também no Texas, transferindo seu estúdio de gravação para o estado.