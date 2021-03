Elon Musk planeja oferecer serviços de telefonia para famílias de baixa renda

O homem mais rico do mundo e fundador de empresas como a Tesla e a SpaceX, Elon Musk, está planejando oferecer serviços de telefonia para famílias de baixa renda, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa.

Por meio da Starlink, Musk fez uma solicitação à Federal Communications Commission (FCC, órgão americano regulador de telecomunicações) para que os usuários possam utilizar o telefone convencional para fazer ligações por meio da banda larga, oferecendo planos mais baratos com a ajuda do programa que subsidia serviços de comunicação para os mais pobres nos EUA, o Lifeline.

O relatório também revela que a Starlink tem mais de 10 mil clientes nos Estados Unidos e em outros países, mas deve ter a capacidade para vários milhões de clientes ao mesmo tempo em que a companhia tem permissão de implantar o software para mais de 1 milhão de satélites.

"Fundado e criado pela SpaceX, os serviços da Starlink vão oferecer a primeira internet mais rápida, de baixa latência e de satélite, coordenando com a maior frota de satélites operacionais para entregar um serviço consistente para as áreas mais desconectadas do mundo, inclusive dos EUA", escreveu a SpaceX em sua petição.

Atualmente, a assinatura da Starlink costa 99 dólares por mês e tem uma taxa inicial de 499 dólares para o terminal do usuário, tripé de montagem e roteador. Para alcançar os mais pobres, o valor precisa ser reduzido – segundo a startup de Musk, o plano deve custar cerca de 9,25 dólares por mês para o plano de banda larga e 5,25 dólares mensais para o serviço de telefone.