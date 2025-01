Elon Musk lidera negociações com a Itália para maior projeto de telecomunicação da Europa

A Itália está em negociações avançadas com a SpaceX, de Elon Musk, para um contrato bilionário de telecomunicações voltado à segurança nacional. O acordo, estimado em €1,5 bilhão (R$ 9,63 bilhões), seria o maior projeto do tipo na Europa e já recebeu aprovação dos serviços de inteligência e do Ministério da Defesa italiano, de acordo com fontes próximas às negociações. As informações são da Bloomberg.

Embora ainda não finalizado, o contrato abrange serviços como criptografia avançada para comunicações governamentais e militares, além da implementação de tecnologia de satélite direto para celular em emergências, como desastres naturais ou ataques terroristas.

As conversas ganharam tração após a visita da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni ao presidente eleito Donald Trump na Flórida, no último sábado, 4. Trump, em seu primeiro mandato, frequentemente utilizava reuniões diplomáticas para promover interesses comerciais dos Estados Unidos, prática que pode ter impulsionado o avanço do acordo com a SpaceX.

Impacto no mercado de telecomunicações

O contrato é parte da estratégia italiana de modernizar sua infraestrutura de telecomunicações, área considerada estratégica pelo governo. Atualmente, a Itália já é atendida pela Starlink, que fornece internet via satélite em mais de 100 países e compete com operadoras tradicionais.

No entanto, o acordo enfrentou resistência de alguns setores da indústria local. Empresas como a Telecom Italia, que recentemente vendeu sua rede de fibra ótica para a americana KKR por €22 bilhões (R$ 12,83 bilhões), têm manifestado preocupações de que os serviços da Starlink possam prejudicar ainda mais suas receitas em um mercado já saturado.

Apesar disso, alternativas como a construção de uma constelação de satélites própria ou a adesão ao projeto europeu IRIS² foram descartadas devido aos custos elevados, estimados em mais de €10 bilhões (R$ 64,17 bilhões).

A força da Starlink no mercado global

A Starlink, com mais de 7.000 satélites em órbita, oferece serviços de internet que vão desde conexões residenciais até aplicações militares sensíveis, como o sistema Starshield. Em 2024, a SpaceX expandiu sua cobertura para mais de 20 novos países e firmou acordos como o da operadora ucraniana Kyivstar, visando proteger infraestruturas de telecomunicações contra ataques russos.

Combinando avanços tecnológicos, estratégias comerciais agressivas e a influência política de Musk, a SpaceX tem desafiado operadoras tradicionais e se consolidado como líder no mercado global de comunicações via satélite.

Caso o contrato com a Itália seja concluído, a Starlink reforçará sua presença no país e poderá contribuir para a modernização das comunicações governamentais, em linha com a política do governo Meloni de priorizar ativos estratégicos.