Elon Musk é processado por ex-executivos do Twitter e pode ter de pagar US$ 128 milhões

Dias depois do anúncio do processo contra a OpenAI, o bilionário Elon Musk recebeu uma atualização de um processo que já dura mais de um ano nas cortes americanas. O dono do X, antigo Twitter, está sendo processado por quatro ex-executivos da rede social, que alegam que Musk deve mais de US$ 128 milhões em indenizações.

Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde e Sean Edgett acusam Musk de tentar fugir de obrigações financeiras, incluindo o acordo de aquisição do Twitter.

Segundo os executivos, o bilionário os demitiu sem justa causa e agora se recusa a pagar indenizações de US$ 57,4 milhões para Agrawal; US$ 44,5 milhões para Segal; US$ 20 milhões para Gadde e US$ 6,8 milhões para Edgett, valores calculados com base em salário, bônus e seguro.

Em resposta às suas demissões, os executivos alegam que receberam diversas justificativas, incluindo má gestão corporativa e remuneração de funcionários, todas elas consideradas "pretextuais e sem fundamento". Além disso, afirmam que decisões sobre esses temas já haviam recebido aprovação do conselho do Twitter.

O processo se soma a uma série de queixas contra a empresa desde que Musk assumiu o controle, caracterizadas por atrasos nos pagamentos a proprietários, consultores e ex-funcionários.