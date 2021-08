Elon Musk diz que renda básica será a forma de mitigar o impacto de robôs

No mesmo evento no qual Elon Musk anunciou que a Tesla terá um projeto para desenvolver um robô humanoide movido por inteligência artificial (IA), o bilionário defendeu a renda básica universal como uma saída para o desemprego gerado por máquinas como as idealizadas por sua companhia.

O cenário foi dado pelo próprio magnata: o Tesla Bot, como chamará o humanoide inteligente, fará "tarefas perigosas, repetitivas e chatas" para que os humanos não precisassem fazê-las. Logo, reconhece Musk, uma renda garantida por quem atuava em funções do tipo provavelmente será necessária.

"Essencialmente, no futuro, o trabalho físico será uma escolha", disse o empresário durante a apresentação. “É por isso que acho que no longo prazo será necessária uma renda básica universal”, acrescentou. Musk disse que o robô será "amigável" e que, se sua criação correr conforme o planejado, vai ocupar o emprego de muitas pessoas.

A Tesla planeja ter um protótipo do Tesla Bot pronto em 2022. Projetos de renda básica pelo mundo devem demorar muito mais que o calendário da montadora de carros elétricos.

Assista à apresentação completa: