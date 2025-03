Efeito TikTok: como o bilionário por trás do sucesso do app virou o homem mais rico da China

Zhang Yiming, fundador da ByteDance, é um dos principais responsáveis pela revolução digital que transformou o TikTok em um dos aplicativos mais populares do mundo. Com uma fortuna estimada em US$ 57,5 bilhões, ele se tornou a pessoa mais rica da China, superando figuras como Pony Ma, da Tencent. Embora seu impacto no mundo digital seja inegável, a vida pessoal de Zhang permanece um enigma, em contraste com o universo público e dinâmico do TikTok.

Nascido em Longyan, na província de Fujian, Zhang Yiming cresceu em uma família que dava grande importância à educação e ao esforço. Seu nome, que significa "brilhante e determinado", refletia desde cedo a ambição que o impulsionava. Formado em Ciência da Computação pela Universidade de Nankai, ele iniciou sua trajetória profissional em uma startup de viagens, onde percebeu o potencial da tecnologia para a disseminação de informações.

O início da jornada empresarial

Zhang Yiming iniciou sua carreira empreendedora em 2012, com a fundação da ByteDance, a empresa de tecnologia que desenvolveu aplicativos como TikTok e Douyin. A primeira grande aposta foi o Toutiao, um agregador de notícias que usava algoritmos para personalizar o conteúdo para seus usuários. A inovação na forma de apresentar as notícias rapidamente conquistou a China, estabelecendo a ByteDance como um nome relevante no mercado de tecnologia.

Em 2016, Zhang Yiming lançou o Douyin, o embrião do que viria a se tornar o TikTok, uma plataforma voltada para vídeos curtos. A adesão dos jovens chineses foi imediata, mas o grande salto para o cenário global veio em 2018, com a aquisição do Musical.ly. Desde então, o TikTok se tornou uma das redes sociais mais populares do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários ativos.

Desafios e visão futura

Apesar de seu sucesso, Zhang Yiming enfrenta desafios políticos e econômicos. A associação da ByteDance com a China levantou preocupações sobre segurança de dados e censura, especialmente nos Estados Unidos e em outros países.

Em resposta, ele tem se concentrado na expansão internacional da ByteDance, investindo em novas tecnologias e buscando parcerias globais para diminuir as tensões políticas.

Em 2021, Zhang deixou o cargo de CEO da ByteDance, alegando que suas competências seriam mais úteis em funções menos voltadas para a gestão, mas sua influência continua sendo sentida na empresa.