É possível colocar o Gmail como app de e-mails padrão no iPhone; veja como

Com o novo iOS 14 é finalmente possível mudar o aplicativo de e-mails principais do smartphone da Apple. E a partir desta segunda-feira, 21, o Gmail entra na lista com uma nova atualização que permite incluir o aplicativo entre as opções padrão de e-mail.

O Google, depois de prometer na semana passada, se juntou à Microsoft, que também já havia atualizado seus aplicativos, permitindo que o Edge e o Outlook possam ser escolhidos como navegador e aplicativo de e-mail padrão no sistema da Apple. Outros aplicativos, como Spark Mail, popular entre usuários do iPhone, também pode assumir o papel.=

With iOS 14, you have an easier way to access your Google apps & get more done on your iPad & iPhone. Learn how → https://t.co/oSmZ1SMHDj

✔️ Add a Google Search Widget to your home screen

✔️ Set Chrome as your default browser

✔️ Set Gmail as your default email app (coming soon)

— Google (@Google) September 18, 2020