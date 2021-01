DuckDuckGo: como funciona o rival do Google que não coleta dados

Desde que o WhatsApp anunciou sua nova política de privacidade que tornará obrigatório o compartilhamento de dados com o Facebook, serviços que não coletam dados vêm crescendo exponencialmente.

O DuckDuckGo, rival do Google, não é exceção. Na última semana, o buscador atingiu 100 milhões de pesquisas no dia pela primeira vez em 12 anos de existência. No total, eles já chegaram a 50 bilhões de buscas.

Está pensando em migrar de plataforma? A EXAME explica tudo que você precisa saber sobre o DuckDuckGo antes de tomar essa decisão.

O que é o DuckDuckGo

Fundado em 2008 por Gabriel Weinberg, o DuckDuckGo foi, de primeira, uma ideia de melhorar os mecanismos de pesquisa disponíveis na Internet. Em dois anos, o site se tornou conhecido na comunidade hacker e, em 2011, chegou a colocar um anúncio em frente ao prédio do Google com a frase: “O Google te rastreia. Nós não.” Na época, Weinberg era o único funcionário da empresa.

O atrativo da plataforma é sua consideração pela privacidade do usuário. Todas as pesquisas feitas são particulares e as respostas são orgânicas e não personalizadas. É aí que ela se difere bastante do Google, que coleta os dados dos usuários para otimizar as respostas e mostra os links que ele acredita serem mais clicáveis.

Desde 2011, a empresa doa anualmente para diversas startups do ramo de tecnologia que também valorizam a privacidade, como o Tor Project, Privacy Forum e o Freenet. Atualmente, ela tem 50 funcionários em diversos países e 25 milhões de dólares de receita.

O DuckDuckGo tem um aplicativo disponível para celulares com sistema Android ou iOS, além de uma extensão para qualquer navegador (incluindo o Chrome, do Google). Instale o aplicativo na App Store ou no Google Play.

Em setembro, a companhia informou que mais de 4 milhões de pessoas utilizam a sua extensão de navegador. Nele, é possível realizar buscas e ver o quanto um site é confiável com apenas um clique.

Acesse o site para instalar a extensão ou fazer uma busca. Ao instalar a extensão, ela automaticamente irá perguntar se pode se tornar seu buscador padrão.

Para quem não quiser baixar a extensão, porém, existe outra forma de tornar o DuckDuckGo seu buscador padrão.

Como tornar o DuckDuckGo o seu buscador padrão

Google Chrome

Clique nos três pontos no canto superior direito do navegador; Vá em Configurações; Na esquerda, clique em ‘Mecanismo de pesquisa’; Logo no topo, clique na seta indicando para baixo e selecione o DuckDuckGo.

Firefox