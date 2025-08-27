Dona do TikTok, ByteDance estima avaliação de mercado em US$ 330 bilhões, diz site

A dona do TikTok, a ByteDance, está estimando sua avaliação de mercado em mais de US$ 330 bilhões depois de uma nova recompra de ações, segundo informações exclusivas da Reuters. A recompra, que oferecerá US$ 200,41 por ação aos empregados, representa um aumento de 5,5% em relação aos US$ 189,90 por ação oferecidos em maio, quando a empresa foi avaliada em aproximadamente US$ 315 bilhões.

A ByteDance consolidou sua posição como a maior empresa de mídia social do mundo em termos de receita, com um aumento de 25% em relação ao ano passado, atingindo cerca de US$ 48 bilhões no segundo trimestre de 2023. Embora a maior parte dessa receita tenha vindo do mercado chinês, a empresa ainda enfrenta desafios políticos, especialmente no que diz respeito às suas operações nos Estados Unidos.

No primeiro trimestre de 2023, a ByteDance ultrapassou a Meta (Facebook e Instagram), com US$ 43 bilhões em receita, tornando-se a líder mundial em vendas no setor de mídia social. A Meta registrou US$ 42,3 bilhões no mesmo período.

As recompras de ações da ByteDance ocorrem a cada seis meses e permitem que os funcionários da empresa, que permanece de capital fechado, resgatem parte de suas participações. Isso oferece liquidez sem a necessidade de recorrer a uma oferta pública inicial (IPO). A ByteDance tem sido uma exceção ao modelo comum de recompras, utilizando exclusivamente seu próprio balanço patrimonial, ao invés de depender de investidores externos, como muitas empresas de tecnologia, incluindo SpaceX e OpenAI.