Do trabalho para o namoro: brasileira Lidiane Jones, ex-Slack, assume como CEO do app Bumble

A empresa de tecnologia Bumble comunicou uma atualização significativa em sua equipe executiva. A CEO e fundadora Whitney Wolfe Herd deixará o cargo de liderança para assumir a função de presidente executiva da companhia. Em seu lugar, Lidiane Jones, que ocupava a posição de CEO na Slack, será responsável por dirigir a próxima fase de crescimento da Bumble a partir do início do ano seguinte.

Vinda da Zona Leste de São Paulo, Jones trilhou um caminho de sucesso por empresas como Ford e Microsoft e SalesForce. Foi nomeada para liderar a Slack no ano passado, sucedendo o fundador CEO Stewart Butterfield. Agora, com a transição para a Bumble, a Slack enfrenta o desafio de buscar uma nova liderança a altura.

A saída de Wolfe Herd do cargo executivo principal ocorre após um período de expansão e posicionamento estratégico da Bumble. A empresa, fundada por ela em 2014 e outros ex-funcionários do Tinder, se diferencia no mercado de aplicativos de namoro pelo enfoque em segurança e iniciativas pró-feministas.

A Bumble, que abrange não só o aplicativo de namoro homônimo mas também o Badoo e outros produtos como o Fruitz e o Official, bem como a plataforma de amizades Bumble BFF, reportará seus ganhos do terceiro trimestre amanhã. No último trimestre, a empresa superou as expectativas dos analistas com um aumento de receita anual de 19%, atingindo US$ 259,7 milhões.

Outras mudanças

A sucessão ocorre em um contexto de mudanças comportamentais entre os usuários de aplicativos de namoro, com uma diminuição no engajamento dos mais jovens. Este cenário se reflete na performance da empresa no mercado financeiro: após uma oferta pública inicial com ações a US$ 43 e uma valorização que atingiu mais de US$ 70 no primeiro dia, as ações da Bumble hoje negociam em torno de US$ 12,67.

Com a chegada de Jones, espera-se que sua vasta experiência e abordagem inovadora impactem positivamente a estratégia da Bumble, seguindo a tendência de integração e aproveitamento da inteligência artificial nas soluções de namoro online.