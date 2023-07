Do pequeno ao grande, empresas estão sob ameaça de hackers; saiba quais setores são alvos favoritos

A inteligência artificial, representada pelo ChatGPT, terá um papel significativo no cenário das ameaças cibernéticas nos próximos 12 meses.

Isso é o que aponta o "Relatório de Tendências em Cibersegurança 2023", promovido pela SEK (Security Ecosystem Knowledge), provedora de soluções e serviços de cibersegurança.

O relatório mostra que na mesma medida que vemos a evolução das ferramentas de IA para uma atuação bastante útil no enfrentamento do cibercrime, há também um crescente número de casos de uso do ChatGPT para instruir a execução de ferramentas de hacking, como o Hydra, que pode ser utilizado para testar a segurança de roteadores.

Além disso, é possível que esses agentes interativos sejam usados para realizar ataques de engenharia social em larga escala.

Abaixo você confere o levantamento da SEK que mostra os setores mais ameaçados por invasões cibernéticas:

(em ameaças sofridas)