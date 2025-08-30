Diretor do Football Manager diz que cancelar edição anterior foi 'vergonhoso'

A data de lançamento do FM26 ainda não foi confirmada
Redatora
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05h45.
Depois de um ano sem lançamento, os criadores do Football Manager anunciaram que o jogo retornará neste ano com a edição FM26.
A Sports Interactive, desenvolvedora da série, havia cancelado o Football Manager 25 após dois atrasos, decisão que o diretor do estúdio, Miles Jacobson, descreveu como "vergonhosa".
Jacobson explicou à BBC Newsbeat que o FM25 não estava pronto para lançamento e que a equipe não queria que os jogadores gastassem dinheiro em um produto que não atendia aos padrões de qualidade.
"Se tivéssemos lançado o FM25 no estado em que estava, não teria sido uma boa relação custo-benefício e nos teria prejudicado para sempre", afirmou.
O cancelamento impactou alguns recursos planejados, como a inclusão do futebol feminino, que agora será implementada no FM26.
Além disso, a Sports Interactive investiu em um novo banco de dados de jogadores, capturas de movimento e um mecanismo de jogo atualizado, que estarão presentes no FM26.
Jacobson destacou à BBC que a empresa buscou transparência ao informar o cancelamento, mesmo diante de restrições legais relacionadas ao mercado de ações.
A data de lançamento do FM26 ainda não foi confirmada.