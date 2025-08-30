Diretor do Football Manager diz que cancelar edição anterior foi 'vergonhoso'

Depois de um ano sem lançamento, os criadores do Football Manager anunciaram que o jogo retornará neste ano com a edição FM26.

A Sports Interactive, desenvolvedora da série, havia cancelado o Football Manager 25 após dois atrasos, decisão que o diretor do estúdio, Miles Jacobson, descreveu como "vergonhosa".

Jacobson explicou à BBC Newsbeat que o FM25 não estava pronto para lançamento e que a equipe não queria que os jogadores gastassem dinheiro em um produto que não atendia aos padrões de qualidade.

"Se tivéssemos lançado o FM25 no estado em que estava, não teria sido uma boa relação custo-benefício e nos teria prejudicado para sempre", afirmou.

Impacto do cancelamento e inclusão do futebol feminino

O cancelamento impactou alguns recursos planejados, como a inclusão do futebol feminino, que agora será implementada no FM26.

Além disso, a Sports Interactive investiu em um novo banco de dados de jogadores, capturas de movimento e um mecanismo de jogo atualizado, que estarão presentes no FM26.

Jacobson destacou à BBC que a empresa buscou transparência ao informar o cancelamento, mesmo diante de restrições legais relacionadas ao mercado de ações.

A data de lançamento do FM26 ainda não foi confirmada.