Diga adeus ao WordPad do Windows: Microsoft vai remover o programa depois de 30 anos

Lembrado apenas quando o Word não está instalado em um PC, o pouco amado, mas muito útil WordPad será descontinuado nas próximas atualizações do Windows.

A nova posição da Microsoft é encorajar os usuários a migrar definitivamente para o Word, seu processador de texto pago, que sempre teve mais recursos que o WordPad, presente no Windows desde a versão 95.

Uma nota de suporte divulgada pela Microsoft afirma: “O WordPad não será mais atualizado e será removido em uma futura versão do Windows. Recomendamos o Microsoft Word para documentos de texto em formatos .doc e .rtf e o Windows Notepad para documentos de texto simples como .txt.”

Ao contrário do Notepad, o WordPad não experimentou o mesmo ritmo de melhorias. Após a introdução da interface Ribbon UI no Windows 7 e uma pequena repaginação no Windows 8, não houve adições significativas.

Agora, a expectativa é que o WordPad seja removido completamente em uma futura versão do Windows, possivelmente no esperado Windows 12 em 2024, que deverá contar com uma série de recursos potencializados por inteligência artificial.