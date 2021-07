Didi é retirada de app stores na China 4 dias após mega IPO

A empresa chinesa de aplicativos de transporte DiDi, que controla a 99 desde 2017, foi bloqueada das app stores na China neste domingo, 04. A retirada acontece alguns dias após a empresa ter feito o maior IPO da última década nos Estados Unidos.

O órgão de administração do ciberespaço da China (CAC, na sigla em inglês) afirmou em nota que o aplicativo violou a lei de cibersegurança do país por coletar e utilizar impropriamente dados de usuários.

Embora a empresa tenha sido punida com o bloqueio por tempo indefinido, o órgão também pediu por medidas corretivas para se adequar ao regulamento.

Segundo o jornal Sunday China Morning Post, é a primeira mês que a China cita a segurança nacional em uma investigação de suas empresas de tecnologia. O CAC não citou quais cláusulas das leis de segurança nacional e de cibersegurança a DiDi teria infringido.

Na quarta-feira, a DiDi fez sua estreia na bolsa de Nova York com uma oferta inicial de ações que levantou 4,4 milhões de dólares. E o valor da companhia atingiu o valor de cerca de 70 bilhões de dólares.

Este era o IPO mais aguardado da China desde que o grupo Alibaba abriu o capital em 2014. Segundo informações do WSJ, a DiDi realizou uma estratégia impecável para a abertura de capital, precificando as ações abaixo das expectativas de mercado, que giravam em torno de a empresa poder captar algo entre 5 bilhões e 10 bilhões de dólares com o IPO.

Entre os investidores da DiDi estão as holdings Tencent e SoftBank.