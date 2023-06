"Diablo IV" quebra recordes internos da Blizzard e ultrapassa US$ 666 milhões em vendas

"Diablo IV", a versão mais recente de uma franquia de videogames que conquistou milhões de fãs ao longo de mais de 25 anos, quebrou recordes internos para sua editora Blizzard e ultrapassou mais de US$ 666 milhões em vendas desde sua estreia em 6 de junho. A marca de vendas de US$ 666 milhões faz uma referência ao tema demoníaco do jogo.

O jogo combina elementos de diferentes partes da franquia, desde as atmosferas sombrias e góticas de combate a demônios até uma abordagem de deixar os jogadores online simultaneamente por um sistema de instâncias.

Em entrevista ao New York Times, Rod Fergusson, gerente-geral de Diablo e vice-presidente sênior da Blizzard Entertainment, atribuiu o sucesso inicial à disposição da empresa em trabalhar em diferentes plataformas, enquanto abraçava características dos jogos atuais e as características mais antigas da franquia.

"Estávamos realmente tentando alcançar o público mais jovem", disse Fergusson em uma entrevista. A empresa estava menos preocupada em fazer com que os fãs mais antigos, acostumados aos primeiros jogos do Diablo, comprassem o último lançamento. "Se você está prestando atenção, pode ver isso em nosso marketing", disse Fergusson ao jornal.

Diabo pop

A Blizzard recrutou estrelas pop como Halsey, SUGA e Billie Eilish para promover músicas e trailers de lançamento antecipado nas redes sociais.

Os usuários jogaram o game por mais de 276 milhões de horas desde o seu lançamento. O jogo ocupou a primeira posição em transmissões no Twitch nos primeiros nove dias de junho, durante o período de acesso antecipado do jogo.