Dia da Terra: Doodle do Google faz alerta sobre mudanças climáticas

Em celebração ao Dia da Terra, 22, o Google desenvolveu uma série de Doodles que irão chamar a atenção do público para as mudanças climáticas.

O serviço de pesquisa desenvolveu logos especiais, que irão mudar ao longo do dia. Eles mostram uma compilação de fotos que alertam para o degelo acelerado do permafrost (camada do subsolo da crosta terrestre que está congelada) em diversos locais do mundo.

“Usando imagens de lapso de tempo reais do Google Earth Timelapse e de outras fontes, o Doodle mostra o impacto das mudanças climáticas em quatro locais diferentes em nosso planeta”, disse o Google em nota.

As imagens tiradas anualmente em dezembro de 1986 a 2020 mostram recuo da geleira no cume do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, África:

Além da Tanzânia, o serviço de pesquisa também irá mostrar as mudanças no Retiro da Geleira da Groenlândia, na Dinamarca, na Grande Barreira de Corais, na Austrália e na Floresta Harz, na Alemanha.

“Agir agora e em conjunto para viver de forma mais sustentável é necessário para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas”, finaliza a nota da companhia.

