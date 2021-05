Desenvolvedora brasileira de games se prepara para lançar jogo na China

A desenvolvedora de jogos brasileira Kinship anunciou uma parceria com a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São Paulo (InvestSP) para lançar o jogo Skydome no mercado chinês.

Com a parceria, a organização social ligada à secretária da Fazenda irá utilizar um escritório em Xangai para articular a divulgação e estabelecimento do game na China.

“A China é muito importante para nossos planos já que lidera o mercado gamer com estimativas de receita de US$ 44,26 milhões em 2020, de acordo com a consultoria especializada Newzoo”, disse João Gava, cofundador da Kinship em nota à EXAME.

A ida à China é a mais nova expansão da Kinship, que já havia anunciado uma parceria com a publicadora alemã Gamigo, para fazer a distribuição do Skydome na Europa. O game foi lançado com acesso antecipado no Brasil no final do ano passado e está disponível para PC em lojas como Steam e Nuuvem.

O Skydome é um jogo de estratégia no estilo tower defense, em que o jogador precisa posicionar recursos e armamentos para defender um tesouro de invasões constantes, ao mesmo tempo que prepara ataques à base dos inimigos. Já que o jogo é gratuito, a Kinship espera que a receita entre no decorrer deste ano em um modelo de negócio semelhante a sucessos como Fortnite, em que o faturamento é baseado na venda de itens internos ao jogo e não na venda do título em si.

De acordo com Gava, cofundador da Kinship, foram investidos 2,5 milhões de reais no jogo só este ano. O valor completo para desenvolvimento do Skydome não foi divulgado. A equipe que trabalha no game dobrou em 2021 e já é de 32 pessoas.

A InvestSP não tem participação no game, mas montou um projeto para ajudar na promoção e consolidação no título de maneira internacional, identificando potenciais parceiros e investidores locais e preparando a equipe da desenvolvedora para atuar na China. "Toda a estrutura física e nossa equipe ficará à disposição da empresa para executar sua estratégia na China. Sabemos que essa será uma parceria vencedora. Ela trará resultados positivos tanto para InvestSP quanto para a Kinship”, afirmou o presidente da InvestSP, Wilson Mello.

De acordo com dados da consultoria Newzoo, é esperado que o mercado de games tenha faturamento global de 175 bilhões de dólares em 2021.