Airbnb fará abertura de capital nesta quinta depois de anos de expectativa

Demorou. E talvez até mais do que muitos investidores gostariam. Mas o Airbnb vai finalmente se tornar uma empresa de capital aberto. A estreia da companhia que atua com uma plataforma de aluguel de imóveis na Nasdaq se dará nesta quinta-feira (10), em um IPO em que a empresa espera sair avaliada em 41,8 bilhões de dólares.

Ontem, a empresa fundada por Brian Chesky em 2008 aumentou sua faixa de preço das ações. As ações devem estrear na Nasdaq por um valor entre 56 e 60 dólares por papel. Com o movimento, a companhia espera levantar quase 3,1 bilhões de dólares com sua oferta inicial pública. Serão colocadas à venda 51,6 milhões de ações.

A previsão inicial era de que a empresa fosse negociar as ações por um valor de abertura entre 44 e 50 dólares por cada ativo. Com a mudança, a companhia de poderá faturar mais com a venda, o que explica o valor de quase 42 bilhões de dólares de avaliação pública que o Airbnb espera atingir após o fechamento do mercado nesta quinta-feira.

A companhia viu uma queda vertiginosa de seus negócios em 2020. A receita dos primeiros nove meses do ano foi de 2,5 bilhões de dólares, 32% menor do que a registrada no mesmo período de 2019, quando o faturamento ficou em 3,7 bilhões de dólares. O prejuízo de 696 milhões de dólares mais do que dobrou ante a perda de 322 milhões de dólares no ano passado,

A estratégia faz parte do plano do Airbnb para tentar provar que seu negócio realmente vale muito. Em abril, duramente impactada pela pandemia do novo coronavírus, a empresa estava avaliada em 18 bilhões de dólares. O valor é bem abaixo dos 31 bilhões de dólares que a companhia chegou a ter de valor de mercado em 2017.

O novo valor buscado também supera as expectativas do mercado. O Wall Street Journal, por exemplo, havia reportado recentemente que a empresa americana buscava uma avaliação entre 30 e 33 bilhões de dólares. É claro que este valor ainda poderá ser atingido, caso o mercado não responda bem à oferta e as ações se desvalorizem durante o dia.