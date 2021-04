Depois de 15 anos, o icônico Yahoo Respostas chegará ao fim em maio

O Yahoo Respostas, uma das plataformas de perguntas e respostas mais antigas e históricas da internet, será encerrado no dia 4 de maio. A partir da data, o site do Yahoo Respostas, que funciona desde 2005, começará a redirecionar para a página inicial do Yahoo, e todos os arquivos da plataforma aparentemente deixarão de existir.

O Yahoo, que agora faz parte do Verizon Media Group, fixou a mudança no topo da página inicial do Yahoo Respostas. A mensagem leva a um SAC, que detalha o cronograma do desligamento. A partir de 20 de abril, a plataforma não aceitará novos envios, explica o site.

Os usuários também terão até 30 de junho para solicitar seus dados, que ficarão inacessíveis após a data. Isso inclui “todo o conteúdo gerado pelo usuário, incluindo sua lista de perguntas, perguntas, lista de respostas, respostas e quaisquer imagens”, diz o Yahoo no comunicado, mas “você não poderá baixar o conteúdo, perguntas ou respostas de outros usuários”.

Em nota, o Yahoo detalhou o desligamento da plataforma, que afirmou ter se tornado "menos popular com o passar dos anos” e que a empresa decidiu cortar os recursos do produto para “focar em produtos que atendam melhor aos nossos membros”.

Caro comunidade de respostas do Yahoo,

Lançamos o Yahoo Respostas há 16 anos para ajudar as pessoas ao redor do mundo a se conectar e compartilhar informações. Com você e milhões de outros usuários, construímos o melhor lugar na web para fazer e responder perguntas sobre uma variedade de tópicos, criando uma comunidade de compartilhamento de conhecimento global. Embora não pudéssemos estar mais orgulhosos do que conquistamos juntos, estamos entrando em contato hoje para informar que decidimos encerrar o Yahoo Respostas em 4 de maio de 2021.

Embora as Respostas do Yahoo já tenham sido uma parte importante dos produtos e serviços do Yahoo, ele se tornou menos popular ao longo dos anos conforme as necessidades de nossos membros mudaram. Para esse fim, decidimos mudar nossos recursos do Yahoo Respostas para nos concentrar em produtos que atendam melhor aos nossos membros e cumpram a promessa do Yahoo de fornecer conteúdo confiável premium.

A partir de 20 de abril, você não poderá mais postar novas perguntas ou respostas. No entanto, você ainda pode ver todas as perguntas e respostas postadas até 4 de maio. No dia 4 de maio o site será encerrado. Se desejar fazer download de uma cópia das perguntas e respostas postadas, você pode fazer isso entrando no Your Privacy Dashboard e solicitando um download. Você poderá fazer isso até 30 de junho de 2021, após o qual seus dados do Yahoo Respostas serão excluídos com segurança e não estarão mais disponíveis. O encerramento do Yahoo Respostas não afetará sua conta do Yahoo ou outros serviços do Yahoo. Para obter mais informações e instruções sobre como baixar seus dados, visite nossas Perguntas frequentes ou copie e cole este URL em seu navegador: https://help.yahoo.com/kb/SLN35642.html

Obrigado por contribuir para o Yahoo Respostas — estamos orgulhosos e honrados por ter ajudado você a se conectar e aprender com a comunidade do Yahoo nos últimos 16 anos. Se você gostaria de fornecer feedback, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe em yahoo_answers_sunset@verizonmedia.com.

Atenciosamente, Equipe do Yahoo Respostas.