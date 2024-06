Depois da derrapagem, Cruise, de carros autônomos, nomeia novo CEO

Após um ano marcado por problemas de segurança, demissões e saídas de executivos, a General Motors está tentando estabilizar sua divisão de carros autônomos, Cruise.

Nesta terça-feira, 26, a empresa anunciou a nomeação de Marc Whitten, veterano da indústria de videogames, como novo CEO. Whitten, que anteriormente ocupava um cargo executivo no software de programação de jogos Unity, assume a posição oito meses após a renúncia do antigo CEO, Kyle Vogt, em meio a uma série de problemas de segurança.

Marc Whitten: o novo CEO da Cruise, de carros autônomos (Michal Czerwonka/Getty Images)

Em outubro, reguladores da Califórnia ordenaram a retirada da frota de veículos da Cruise das ruas após uma série de acidentes, incluindo um incidente em 2 de outubro de 2023, quando um pedestre foi atropelado e arrastado por um carro da Cruise em São Francisco. Desde então, a empresa demitiu um quarto de sua força de trabalho e afastou nove executivos.

Conheça as IAs "mais bonitas" do mundo

1 /10 (Kenza Layli: "Criadora de conteúdo gerado por IA, focada no empoderamento feminino em Marrocos e no Oriente Médio".)

2 /10 (Aliya Lou: "Artista de performance, afro-brasileira e japonesa, representando narrativas da diáspora africana.")

3 /10 (Olivia C: "Viajante digital baseada em Portugal, demonstrando a integração positiva entre humano e digital".)

4 /10 (Anne Kerdi: "Promotora da região francesa da Bretanha, destacando a utilidade da IA em várias formas de mídia".)

5 /10 (Zara Shatavari: "Defensora da saúde feminina, desenvolvendo um sistema de auto diagnóstico baseado em IA".)

6 /10 (Aiyana Rainbow: "Voz da comunidade LGBT, promovendo diversidade e inclusão".)

7 /10 (Lalina: Criada com visão artística, protege sua propriedade intelectual enquanto promove compreensão entre culturas.)

8 /10 (Seren Ay: Embaixadora da marca na Turquia, desafiando papéis de gênero e promovendo a cultura turca.)

9 /10 (Asena Ilik: "Demonstrando que influência pode ser gerada sem objetificação, com uma personalidade única e distinta".)

10/10 (Eliza Khan: "Uma das pioneiras como influenciadora de IA em Bangladesh, promovendo inclusão e harmonia social".)

Whitten, que assume o cargo em 16 de julho, tem uma vasta experiência no setor de tecnologia, tendo sido engenheiro fundador do Xbox e gerente geral da Amazon. Ele trabalhará ao lado de Mo Elshenawy, presidente e diretor de tecnologia, e Craig Glidden, presidente e diretor administrativo, que foram nomeados pelo conselho da Cruise em novembro.

Desde a renúncia de Vogt, a Cruise tem reiniciado suas operações de forma lenta, contrastando com a rápida expansão para 15 cidades em 10 estados ocorrida no ano anterior. Em maio, executivos da Cruise declararam ao The New York Times que não tinham pressa para voltar às ruas, enfatizando que a segurança era a prioridade máxima da empresa.

Nova fase

A General Motors adquiriu a Cruise por US$ 1,6 bilhão em 2016. Além da nomeação de Whitten, a Cruise contratou Nick Mulholland, ex-funcionário da Rivian, como novo diretor de comunicações e marketing. Elshenawy e Glidden continuarão na empresa, reportando-se a Whitten.

Em um anúncio separado, a G.M. nomeou Grant Dixton, também da indústria de videogames, como novo vice-presidente executivo e diretor jurídico e de políticas públicas. Dixton, que trabalhou anteriormente na Activision Blizzard, reforça a nova liderança da empresa.