DeLorean está de volta ao presente com o cupê elétrico Alpha5

Como seriam as aventuras de Marty McFly e do Dr. Emmett Brown, de “De Volta para o Futuro”, se o clássico DeLorean DMC-12, que os levou em viagens através do tempo, fosse um carro elétrico?

Na época em que o filme foi lançado, pensar em uma versão eletrificada poderia até ser coisa de ficção cientifica, mas nos dias atuais, a DeLorean Motor Company tornou isso realidade ao apresentar o Alpha5, seu primeiro veículo 100% elétrico — mas que ainda não viaja no tempo.

O design do cupê lembra bastante o de outro automóvel elétrico, o Roadster, da Tesla, mas ele se diferencia bastante pelas clássicas portas que abrem verticalmente, como se fossem asas.

O modelo será capaz de ir de 0 a 96km/h em 2,99 segundos e sua velocidade máxima é de 250 km/h. O Alpha 5 será produzido na Itália, com sua unidade motriz vindo da Inglaterra. A princípio, o modelo terá sua produção em 88 unidades, em referência a velocidade de 88 milhas que o DMC-12 precisava atingir para viajar no tempo.

O Alpha5 será apresentado no dia 18 de agosto, em Pebble Beach, Califórnia, três dias antes do início da Semana de Carros de Monterey. A expectativa é que o cupê comece a ser comercializado em 2024.

E apesar do Alpha5 ser baseado no DeLorean clássico, a fabricante atual é só a proprietária da marca, que faliu nos anos de 1980.

Aliás, o DMC-12 foi um dos principais motivos para o fim da empresa. Apesar do visual icônico, o carro tinha alguns problemas de fabricação e era mais caro que outros veículos da mesma categoria, o que fez com que o modelo não fosse muito bem nas vendas.

Somado a isso, ocorreu a prisão de John DeLorean, CEO da empresa, em 1982, por tráfico de cocaína. Assim, com tantos contratempos, nem a ajuda de “De Volta para o Futuro” livrou a DeLorean de ficar só no passado.